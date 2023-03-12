相信不少人吃了午飯後，會有午睡的欲望，對於小朋友們來說，午睡更是理所當然，但對於上班族來說，卻可能令人覺得你在偷懶。不過可以肯定的是，到了退休年齡後，無論你怎麼勤勞，都會變得和小朋友一樣，天天要睡午覺。

其實在世界很多地方，午睡並不代表懶惰，而是文化習俗。記得多年前第一次到西班牙旅行，見午餐後大多商店暫停營業，大為不解，而打聽到的答案都是說：「siesta」。起初還以為是當地公眾假期的稱謂，後來才知道，把siesta直譯，即日出後第六小時，是西班牙語午睡的意思。

據說，原是想讓在烈日下操勞的農夫們休息一會，以防中暑，不料日久天長，漸漸成了習慣，每到下午兩點至五點左右，大家都要睡個午覺了。現在很多較溫暖的地中海區、受西班牙文化影響的拉丁美洲國家例如希臘、義大利、墨西哥、哥斯大黎加等，都有這習俗。

三十年前我從紐約華爾街搬到日本大手町金融中心工作，在中午股市收市時，看到多名交易員竟然在老闆面前趴在電腦前睡覺，覺得很奇怪。 原來世界聞名勤勞和永遠睡眠不足的日本人，連分秒必爭的投資 銀行業者在內，皆要午睡。還記得當初在東京百貨公司看見一種類似毛衣的玩意，原來竟是專門供人趴在桌上午睡時，用來保暖和隔光的「午睡毛囊」。

除非想提早退休，否則要在紐約投資銀行的交易大廳午睡，是完全無法想像的事。連日熬夜，實在撐不下去時，倒可以躲到廁所閉目養神。後來我搬到香港 工作，又和紐約一樣，不能在交易廣場午睡了。當年我除了管香港市場，還需應付倫敦和紐約的交易，長期睡眠不足。那時香港股市中午收市兩小時，如確實「難頂」，就會靜靜溜出去「飛的」，返回我半山的住所，在配有酒店般超遮光窗簾的睡房中充一充電。

多年後的今天，千禧一代的高科技人員，講究工作與生活平衡。近年又有很多醫學研究，強調足夠睡眠是身體健康的關鍵，甚至比足夠的運動和健康的飲食更為重要。所以不少新型大機構如谷歌、亞馬遜、臉書都有「午睡錦囊」（Nap Pods），好讓員工們隨時休息，藉以提高工作效率。

近來更有所謂「強力午睡」（power nap）的新玩意：在你午睡前，先喝一杯咖啡 ，當你在短暫強力睡眠醒來的一刻，正是咖啡因生效的時刻，所以你會格外精神。

最近到洛杉磯探望年邁的爸媽，他們每天都睡午覺。午餐後，爸爸躺在按摩椅上，手中捧著一本書，不久便呼呼入夢；媽媽則到書房窗前，坐在搖搖椅上，聽著收音機，在陽光下入睡。而我，在這個特別溫暖的南加州冬季的下午，就拿著藍芽喇叭和手機，沖一杯熱茶，坐在後園的躺椅上，一邊聽歌，一邊看新聞。沐浴在和煦的陽光

微風之中，著實舒服，不知不覺間也找周公去了。

午睡，豈只是生活中一個簡單的情趣，簡直是天賜的享受。