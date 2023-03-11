連日氣溫上升到華氏八十度，據說會連續高溫 兩星期。我心裡盤算著，今年早春，該早一點播種，這樣蔬菜收成可能更久。

我翻找去年搜集的種子時，卻遍尋不著，問了丈夫東尼，他說也許被清掉了。我當下脫口而出，「你是種子文盲啊？我辛辛苦苦地搜集和曬乾種子，為的就是今年春天種菜用的啊！」

東尼一副無辜的樣子，滿臉歉意，我能說什麼呢？從小在城市長大的他，壓根兒分辨不出種子和堆肥垃圾的差別。

既然如此，我決定把買來的空心菜和番薯葉老莖部分摘下，插入菜園裡。我還將黃秋葵切開，抓出種子準備拿去種。

從疫情 開始，我已連續種菜三年了，雖然沒有經驗，但因為亞特蘭大 的土地肥沃、陽光充足，因此，每年我都大有斬獲。

去年單就冬瓜，就長出十二顆來。美國的冬瓜和台灣的品種不同，美國的冬瓜圓圓的像一顆球。我種出來的其中兩顆冬瓜很大，大到我們夫妻抱不起來，只得把它當球滾，慢慢地滾入車庫中。

我的菜園在前院，路過的鄰居紛紛問我那是西瓜嗎？除了冬瓜，去年堆肥還長出一顆瓠瓜以及一顆青椒。

前年我的菜園長了好多絲瓜和白玉苦瓜。絲瓜很長，掛在花叢上也很養眼，好像裝飾品。鄰居們看到白玉苦瓜的樣子，也不禁起疑，那是什麼怪東西，怎麼凹凸不平。我還特地煮了幾次鹹蛋苦瓜，美味極了。

大前年是種菜的第一年，因為疫情突然來了，我什麼種子都沒有，我們也很怕感染，連買菜都有專人代買送到家。我看到番茄靈機一動，煮菜時挖一些種子放入菜園。那年的番茄長得相當茂盛，我採收番茄分送給鄰居，每戶各放三顆，他們開心得不得了，說沒吃過那麼新鮮的番茄。

那一年，我還把番薯的頭切下種到菜園裡，居然長了很多番薯葉，到了秋天，還從泥土裡挖出一些番薯來。

如果不是疫情，我大概沒有機會在前院開闢菜園，丈夫東尼不許我在前院種菜，他說只有窮白才會在前院種菜。

種菜的關鍵是在陽光，近日我重讀梭羅的「湖濱散記」，他在書中闡述種菜經驗，那兩年兩個月又兩天的華爾登湖歲月，他只花一點錢買種子，其餘都是靠自己種菜種麥，生活簡單，活得很好。我也因種菜過得不錯啊！