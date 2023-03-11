因為腳底筋膜炎，我需要穿特殊的襪子，廠商體貼地在襪子的腳尖位置，標明了L(左)和R(右)。偏偏每次要穿襪子的時候，都看到兩隻左腳，或兩隻右腳綁在一起；有時候趕時間，打開襪子沒有配對，還要再去找另外一隻，心中非常不耐。

幾次想告訴管家請她仔細一些，又覺得是小事不好意思開口，心想應該會慢慢改善吧，拖著拖著，愈來愈心煩，忍不住暗暗責怪，為什麼每次都是錯的。

今天終於決定說清楚講明白，看到管家正在摺衣服，我帶著怒氣走過去，卻發現管家把全部襪子鋪在小桌上，正戴著眼鏡努力辨認上面的英文字，把所有L配在一起，所有R放在一起。

怒氣突然像氣球 般往高空飄遠，我慢慢走開，原來她在盡力把事情做到最好，還好沒有一時忍不住氣傷了別人。

我想到前些日子聽到的故事：朋友的好友興匆匆要帶大家吃一家特別的餐廳。她向我形容，「從一停好車，碰到每位服務人員的態度，我就覺得不對勁。看這架勢，就知道這家餐廳所費不貲。」儘管朋友心中警覺，卻也沒有料到，一頓飯吃下來，每人要平均分攤六百多塊美元。

出席的朋友都覺得不可思議，「還好我還付得起，但是費用這麼高，不是應該先提醒我們一聲嗎？如果有人不想花這種錢，可以婉拒這次聚餐。這樣的行為，實在太莽撞了。」

過了幾個星期，朋友告訴我，「我已經和那個朋友聊過，原來我們去的那家是世界有名的頂級餐廳，要在一年前預約才訂得到位置。他們家每年都去聚餐，一旦訂到位子，不論家人在世界何處，一定都飛回來吃這一頓。今年因為疫情 解封，她感受到人生無常，特別想要和我們幾個好朋友分享，所以要求家人把這個機會讓了出來。」

朋友知道這件事的原委之後，立刻主動去和其他赴宴的好友們解釋，大家聽聞前因後果之後，都轉換了心情，感激那位朋友的邀約，讓大家見見世面。

看著她的轉變，我忍不住想，如果說清楚講明白了心中的埋怨怒氣，也可能轉瞬成拂面春風了。

我想到已走了十多年的先生。曾經有段時間，我早上起來總看到馬桶沒有沖。每次按下沖水閘時，心中就火大，「順手一做的小事都不做。」

日復一日，我終於忍不住，帶著怒氣問他：「你為什麼晚上上完洗手間都不沖一下馬桶？」

先生說：「我知道你最近睡得不濃，怕半夜沖馬桶會把你吵醒。」

原來我自己夾著的怨怒，是先生善意的鋪陳，好在我多問了這一句。

我很高興那一次說清楚講明白了，讓我在聽到抽水馬桶的沖水聲時，思念的是先生當時的親切體貼，而不是滿腔「你為什麼不沖馬桶」的憤怒。

真的，按下怒氣，輕輕多問一句，讓我們說清楚講明白吧！