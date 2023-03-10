上世紀六十年代，中國留學生 到美國來讀書，常常抱團取暖，有時為了表示親熱而互取外號。有一位在校就讀航空工程系的同學，因為眼睛比較小，就算努力睜大，還是常常被誤認為他十分疲倦，所以大家給他取了一個外號叫 「疲倦弟弟」。

這位同學眼睛雖小，腦袋卻非常靈光，學習成績出人頭地，加上為人沒有脾氣，常常被我們問：「喂，疲倦弟弟，大眼睛張小妹是你的女朋友嗎？」

「是喔，張小妹眼睛非常大，等我倆結了婚，孩子若得到她的遺傳，一點都不疲倦了！」 疲倦弟弟笑嘻嘻地回答。

話說疲倦弟弟和他的老婆張小妹，拿到了普林斯頓航空工程的博士學位，到紐約上州 一個著名大學去教書後，就突然沒了音訊。 後來聽說他們帶了在美國出生的孩子，全家回到中國杭州的一個氣象局工作了。

因為他們是自願回去的，所以很受信任，曾經代表中國到美國來參加世界氣象協會的國際會議，夫婦倆在我們長島 的家裡與我們這些老同學們敘舊，一連住了好幾天。

聽他們說，公家不但供給宿舍，還替他們雇了司機送他們上下班，請了管家的阿姨替他們照顧孩子，這點倒跟台灣有點像。

「疲倦弟弟，我開車帶你上百貨公司去買一個新箱子吧，你的箱子有點破了。」我向他建議。

「不必啦，我們的舊箱子是可以向公家報銷的！」他很得意地回答。

他們的大兒子因為在美國出生，所以十八歲的時候，就讓他先到美國來讀大學，由他自行選擇自己的國籍，老朋友就寫了航空信給在美國的我們，請我們就近照顧一下。

我們到甘迺迪機場接機，手中舉了老友孩子的名牌，向旅客入境的方向緊張地張望。

「看見了，就在那裡，一定是他，絕對錯不了！」老公對我大聲地說。

果然絕對不會錯，入境的旅客中有一個正在填表的年輕學生，手中拿了原子筆，好像閉著眼睛在一張紙上寫字。

「小弟弟眼睛長得跟他爸爸一模一樣！」我大聲歡呼道。

疲倦弟弟的兒子到美國拿到博士學位以後，並沒有申請美國國籍，還是回到中國去工作結婚生子了。

今年年初，疲倦弟弟的兒子說要帶妻兒來探望年老的我們。「喂，老太婆，你想疲倦弟弟的兒子的孩子，眼睛疲不疲倦？」

不用猜了，等到接機的時候，就知道了。