寶石花。(圖片提供：賞花閑人)

石蓮又名寶石花，和仙人掌一樣都是多肉植物，它們厚重多汁的葉子，像玉石雕刻出來似的，與一般較薄的樹葉、菜葉或草葉相比，外型迥異。

仙人掌能開出黃、紅、白、橘、紫等艷麗奪目的花，但常常有些尖刺，一不小心碰到時會觸痛皮膚，甚至流血。石蓮則是沒有刺，也能開紅、粉、黃、橘等花朶，性格卻是溫順多了！

石蓮的原產地據說是中美洲的墨西哥 ，但也有人説是中南美洲或亞洲、非洲的溫熱地區 。和仙人掌一樣，石蓮在寒帶沒有辦法生存，適合在偏乾躁、半沙漠砂質土壤地區栽植。

石蓮的葉片一般厚實像長短湯匙，尾端微尖，青翠如玉石，葉子排列形狀好像一朵蓮花，因此中國名字叫做石蓮。又因為它的厚葉色澤晶瑩剔透，美如玉石，所以又稱為寶石花。

部分品種的石蓮可當作藥材，甚至製成草茶。像觀音石蓮、朧月石蓮及東美人石蓮即是。雖然葉子都是排成一朶蓮花的形狀，但是觀音蓮葉瓣眾多緊密；東美人的葉子比朧月較厚，據說都是營養豐富、多含維他命及礦物質，只是性寒，體質虛的人不宜多吃。此外，石蓮也不好隨便生吃，一定要清洗乾淨或燙過煮熟，以免有細菌侵害健康。

石蓮開花時，盛開的可愛小花會生長在排成蓮花狀的葉子上頭。有的石蓮開花之後，很快凋謝枯死，但是只要摘下一整片沒有破裂的葉子，把它插在泥土上，又可以長出一株石蓮來。

石蓮體形小，高度和直徑多半不超過一尺，只能和較矮小型的仙人掌相比，一般人不常食用。它也可以種在室內盆栽，但必須要陽光充足；不必常常澆水，一定要等到砂土全乾了再澆，這樣才能生長。

開花時也好，不開花時也好，石蓮就像一株美麗的活玉雕寶石花，或者把它當成是小小的觀音蓮座，靜靜遐想，神馳物外，給生活平添不少樂趣。