憑票入場的多是戲院或影院，但天下確有必先買票才能入內的奇葩書店 ，它就是葡萄牙第二大城波爾圖市中心的萊婁書店（Lello），由萊婁兄弟一九○六在繁華市區一座兩層樓房內創辦。

萊婁書店的樓房設計和室內裝飾不僅別緻新穎，而且富麗堂皇，其中一座環形樓梯更是獨具一格，被譽為世界上最美階梯。

自英國女作家JK羅琳發表小說「哈利波特 」後，各種傳聞隨之而來，聲稱羅琳當年常在萊婁書店逗留，從它古樸優雅的環境中汲取了創作靈感。結果，大批哈迷蜂擁而至，書店不堪重負，只好決定對訪客徵收每人五歐元的門票，成為全球書店開天闢地之舉。

書店就在波爾圖火車站附近，離我們住的民宿也就十多分鐘路程，所以我們一入住後即去拜訪。只見書店門寬僅約八米許，夾在左右樓房中間。灰色外牆上鑲嵌整齊的圖案花紋，二樓大窗兩側各繪一個婀娜俊俏女郎，據說代表了科學和藝術。正門兩旁是布置一新的玻璃櫥窗，門樓頂端則有雕刻細膩的門楣。

我們抵達時已是下午五點多，七點就要關門，可門口依然排著長隊，甚至還有一個旅遊團在導遊帶領下魚貫而入，可見確是個非常受歡迎的熱點。

女兒在書店門前人行道上用手機當場上網購票，我們一行四人得以入內。只見書店共有前後兩進店堂，站在門口便能一目瞭然。兩壁牆上都是層層疊疊、直通天庭的書架，其上排滿各式書籍。書店處於連體建築中間，設計者巧妙地在屋頂設置了一長塊巨大天窗，讓自然光可透過彩色玻璃灑落其下，彌補了光線不足的缺陷。

最令人大開眼界的自是店堂中央的環形樓梯，梯面漆成紅色使它非常搶眼。從底樓跨上去時只一個狹窄梯道，但走到半腰處卻分道揚鑣形成圓環形，之後以單道飄然向上，最上方處展開兩翼連接左右兩旁廊橋，由廊橋可通向二樓的前後兩端樓面。從二樓倚欄望下去，弧形的彎曲樓梯就像個造型奇特的典雅花環，又有幾分像漂亮女孩頭上的閃光髮夾，舒展浪漫。雖然它占據了店堂中不小地盤，卻成為最招人喜愛的拍照熱點。

我注意到訪客多是心懷好奇而來參觀，很少有人真的掏錢買書，即便書店規定購書後可把五歐元的門票計入書價，但像我們這般遠道來客，也不願帶上多餘的書本逛街，何況這裡的書還是葡語。

從書店出來時，門衛笑著問我們，「你們從中國來？」我回說是紐約，反問他，「世界上還有沒有其它任何書店也須憑票入內？」他毫不遲疑地回答，「世界上有沒有比我們這家書店更有看頭的？」

按說我們中國就有過不少聲名遠播的書店，比如魯迅筆下由日僑在滬開辦的內山書店，還有北京 王府井大街大名鼎鼎的新華書店等，都是書店中的翹楚，只不過從無人大膽地想售票撈錢。

萊婁書店敢為天下先，喝令訪客留下買路錢，而聞名前來造訪的仰慕者依舊絡繹不絕，足證它確有不凡身價和驚人魅力，應是所謂「皇帝女兒不愁嫁」吧。