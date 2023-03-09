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太平洋海岸上的明珠

曾華容
太平洋海岸上的明珠。(圖/曾華容)
太平洋海岸上的明珠。(圖/曾華容)

在台灣時沒去過台北植物園，不知其面貌。來到芝加哥後，外子帶我和兒子去參觀芝加哥北邊近郊的植物園及溫室花園，才知道原來植物園這麼美，種類多又加上精心設計，層次分明，花團錦簇，讓人目不暇給。

搬到加州後也曾遠征到洛杉磯、聖地牙哥參觀過不少植物園，見多視廣，對夢多昔諾海岸植物花園並不抱多大期待。第一次過門不入，第二次買票進去後大失所望。除了杜鵑花、山茶花之外，就是松樹、仙人掌、蕨類，唯一吸引人的景點，就是無數波浪的太平洋及峭壁。

後來舊地又重遊，心想：一定會有許多改變才對。果真園區以全新的面貌迎接我們，除了禮品店、苗圃外又加建了一間賣冰淇淋的休閒處。令人更驚喜是，引進了許多奇花異卉。

花園一九六一年成立，占地四十七英畝，它是一位退休園丁擁有的私營植物園，一九九二年被加州海岸保護協會購買，並轉移到夢多昔諾海岸休閒公園區，命名為夢多昔諾海岸植物花園。該花園位於加州布拉格堡鎮的諾約河出海口的南岸，介於州際一號公路和太平洋之間。

夢多昔諾海岸植物花園包括峽谷、濕地、沿海懸崖和茂密的松林，園內除了原生森林和懸崖植物外還有石南花、大麗花、木蘭、楓樹、多肉植物、秋海棠和針葉樹，百花爭艷，其中以擁有一千多株杜鵑花最亮眼。

園內到處有長椅可供休憩，累了可歇歇腳或閉目養神。穿過蜿蜒的草地和林地的小徑到花園終點，可以看到一望無際的太平洋海浪及雷鳴的海濤聲，是美國唯一直接面向大海的花園，被譽為太平洋海岸的一顆明珠。

此外，園內鳥類種類已超過一百八十種，有蜂鳥、白冠麻雀、知更鳥、啄木鳥、燕子，加拿大雁是常客，魚鷹、鸕鶿、海鷗、鷸、常年出沒於多岩石的海岸線，是鳥類觀賞者和愛攝族的天堂。

沿著小徑有鳥語又可聞花香，聽浪濤聲、俯瞰蔚藍天空下太平洋中的礁石和波浪，吸引了不少遊客和大自然愛好者的湧入，每年超過八萬多人。依旅行者喜愛度排序，列入加州十大植物園排行榜第四名，僅次於巴波亞公園、亨廷頓圖書館、舊金山日本茶園等。

我對外子說：「原本以為它只栽種海岸植物而已，因地方偏遠又小，不值得觀賞而鄙視它，感到慚愧不已」。幸好臨去前最後一遊，對夢多昔諾海岸植物花園有了美好的記憶，沒留下任何遺憾，也告誡自己，不要以外貌而小覷它。

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