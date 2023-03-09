那天我不小心把東西推落在電視機後面地上，無法拾回，只好搬動用來安放電視機的箱子。那個大樟木箱是移民 美國時，從香港 寄來的，許久不曾打開過。這回順便查看一下，竟然翻出一幅紅色緞子。那是當年我們夫婦結婚時，來賓簽名用的。

六十年前景況又重現眼前，於是和老伴爭相辨認那些簽名，指出他們是誰。兩個老人家沉醉在回憶中，偶爾舉頭相望。她看我，禿頂何其嚴重；我看她，白髮何其多也。

來賓除了雙方親人外，還有我們的同事和同學。在那些密密麻麻的隨意簽名中，有幾個特別顯眼的，字體較大。細看之下，發覺都是我們的高中老師。我猜出其中原因，大概因為一對新人都是他們的學生，於是產生了師父心態，露出一點霸氣來，簽名時就隨意揮毫了。

當晚的確是我倆的榮幸，離開母校已七年多，還能請到一大桌老師，同來見證我們走到人生的另一階段。

簽名緞子使我想起讀高中時，教中、英、數的三位老師。教國文的李老師打分數極嚴，我最喜歡的作文每次只拿到七十八分，從未得過八十分。老師的文筆好，學校的運動會歌和畢業歌等，都是由他作詞。我對文言文產生興趣、全因他的指導。

記得他教「桃花扇」的「餘韻」時，朗誦那幾句：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」使我認識到重句的力度。他又教我們讀「致史可法書」，加重語氣念出：「取捨從違，應早審定。兵行在即，可西可東。南國安危，在此一舉。」令我體會到文章的氣勢。從那時起，我就愛上了四字的，後來更悟出了四字句就像體操口令，有動感。

許多年後，我們夫婦重遊香港，李老師已去世。在我的筆記裡有這樣的記載：「師墳地高面海，有勞師母引路。」如今家中還掛著老師的五首詩，是請他習書法的兒子寫的。師母曾來美探親，我們開遠程車去探望她老人家，紅緞上也有她的簽名。

教我們英文的是黃老師，離開母校四年多後，有一天黃老師託人通知我去他家，原來那時他當了小學校長，教務處需要找一個車務員，問我是否有興趣跟他工作。那時我已經在工程公司上班三個月，是自己的本行，無法接受他的好意。後來我們移民，他曾來美考察教育 ，路經紐約時，我們請他在唐人街吃飯，那是最後一次看到他了。

高三那年來了一位新老師，教數學和物理，我對鄭老師的印象要從他的第一堂課說起。他自我介紹後，說要給大家講故事。他說從前有個職業歌唱家，很有名氣，但是身體愈來愈胖，自知如果不實行節食，有一天前途盡毀，可是無法控制食欲，只好請個老師來監督自己。有一天，歌唱家受不了餓，請求老師放寬限制，那個老師對他說，「是你花錢請我來監督你的。」

這時鄭老師提高嗓門，慢慢地再說一次：「是你花錢請我來監督你的！」至此，大家才明白，他講的那個歌唱家就是暗指在座的同學們。

鄭老師教學認真，講解動聽，還教我們使用計算尺。在一年的時間內，漸漸把本來偏向文科的我，引到工科路上。後來上大學時，我選擇了土木工程系。

回頭再說那幅紅緞，它記錄了三十桌的來賓，如今安在？那些出席的老師們，早己仙逝。而當年那兩個新婚人，今天已是八旬老者。看見緞子上面的一九六三年日期，驚覺六十年時光飛逝。往事點滴，再訴衷情，回憶青春，老懷溫馨。

再過幾個月，夏天來時，便是我們結婚六十周年，忽然想出了一句逗妻的話：「鑽石婚，二萬一千九百日，日日你是我女神。」