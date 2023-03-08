初冬降臨到老年公寓的大院裡了。

初冬不像隆冬那樣凜冽與壓抑，更沒有金秋的爽朗與多色。但它是在經歷了榮枯、炎涼之後，呈現出一番既簡單又別有風味的景色。

初冬的早晨儘管涼意深深，但卻阻擋不了小鳥嘰嘰喳喳地歡叫，這是幾種本地常駐鳥，候鳥早就飛走去找安逸的地方，更阻擋不了部分老人照舊在大院裡活動筋骨、散步、慢跑。本人屬於這些老人的行列，也會這樣堅持下去，盡享初冬早晨朦朧的美。

初冬的陽光帶著夏天的記憶、裝載著金秋的溫暖，普照著公寓大院。於是，老人們紛紛出來接受陽光無私的贈送，你看：腿腳靈活自如的、拄著手杖的、推著小車的，都在讓太陽照射著後背漫步；坐在輪椅上的也被人推在陽光充足處，在陽光裡沐浴。

初冬的雨水不少，有時降雨連續幾天不停，淅淅瀝瀝、天灰灰、雨濛濛。說來也怪，每當遇到陰雨連天時，我總是情不自禁想起少年時，生活在那遙遠且多有乾旱缺少雨水的故鄉。

初冬的雨水帶著初始的寒意，打落了仍然固守在樹上不肯脫落的黃葉，似乎要令其遵循自然的法則，盡快落葉歸根。

初冬的老年公寓大院周圍的樹葉基本落光了，通視情況良好。向東看去，與七號公路平行的通向華盛頓DC的地鐵 高架橋上，白色列車頻繁穿梭。我曾經就近觀察過，即便是上下班的高峰期，車廂裡也沒有幾個人，多數車廂是空無一人的，但卻照跑不誤，也許是公益事業無須計算運行成本吧？

整個春夏期間，我不敢進入公寓大樓後面高地上的橡樹林。林子裡有一個家族鹿群，因為鹿的身上寄生著蜱蟲，很容易藉機竄到人身上引發重病。現在已無此顧慮了，漫步在陽光充足的林間，悠哉樂哉，美在心間。

晚飯後，夜幕降臨公寓大院。道路兩旁及停車場周邊路燈明亮；透過樹木枝條縫隙，瞭望七號路的上下車道上，車來車往；路口上的紅、綠燈不停交替變換著；高架地鐵軌道上行駛的列車也變成一串流動的燈光；兩目左右所及，高層建築群裡燈火通明；有的建築物頂端，彩燈閃爍。所有這一切，顯示了一派和諧繁華的景象。

初冬公寓大院景色宜人，夜景更引人入勝。