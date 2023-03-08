是日，我走進牙醫診所，原因是一顆智齒需要拔掉。我坐在躺椅上，助理把圍兜繞著我的脖子夾住，我調整好姿勢等著李醫師進來。

寒暄之後，我張開嘴，李醫師先把略帶麻醉藥物的棉籤塗在牙床皮膚上，然後開始注射麻藥劑。我閉上雙眼，感到針扎進肌肉 裡。

我是個容易緊張的老太婆，在注射麻藥的過程裡，全身肌肉繃緊，似乎是在對抗外敵。李醫師用手指不時按摩，我摒住呼吸，緊握雙拳。如此注射兩針麻藥劑之後，李醫師說最疼痛的部分結束了。我鬆了口氣，說聲謝謝。說實話，並沒有特別的疼痛，只是感到些針刺和推擠而已，但這緊張的情緒就是無法排除。

在等待麻藥生效期間，「疼嗎？」李醫師見我用手搓揉後頸，他問。我回答「不疼，只是有點僵硬。」接著他見我用手指按摩額頭，又問：「頭疼嗎？」「沒事，就是緊張。」

李醫師先跟我講解拔牙的步驟，說是那顆牙有三個根，要慢慢地先將牙根和牙床分開。就像如果要從牆壁上將釘子拔出來時，必須先將釘子左右擺動，才容易拔出來。

我把嘴巴張大，緊閉雙眼，感覺到李醫師用工具在推擠那顆牙齒，其間，李醫師頻頻問我疼不疼，我說不疼但是有壓迫感，李醫師說如果不是像針刺那般的疼痛就很正常。但是那聲音越發刺耳，好像整片牙床在移動，所以，我要求休息片刻，他立刻停止操作，並且解釋說因為牙齒貼近耳朵，所以我的感官會被放大。

為了放鬆我的緊張情緒，他和助理與我閒聊，如此停頓了三次，其間，他還不時安慰我：「快了，快了，馬上就出來了。」終於，「恭喜，出來了，是個漂亮的女孩！」李醫師幽默地說。我舒了口氣，還不放心地問：「真的拔出來了？」李醫師轉身把牙齒拿給我看，笑笑地問：「要不要留著做個紀念？」

接著他摺疊三片紗布，塞在拔完牙後的空隙間止血，同時示範再三，確定我會用紗布止血；再吩咐我回家以後在四個小時之內每隔半個小時換一次紗布，只可吃流質食物等等注意事項。李醫師對於拔牙以後的維護方法細說再三，就怕我這老太婆健忘，而且有問必答，答必詳細。臨走之前，李醫師又叮嚀：「記得定時吃消炎藥哦！」

次日，接到李醫師的電話詢問我的狀況，有無按時更換紗布、是否定時吃藥、可有疼痛等等，我一一回答，真心謝謝李醫師的關懷。

李醫師細心呵護病人，絕對不讓病人有絲毫不舒服；他觀察入微，病人若有稍稍的不適動作，都要再三確定。這麼多年來，無論李醫師是為我補牙、根管治療，還是做牙套等等，都會先仔細解說，甚至在紙上畫圖讓我瞭解，治療以後又必關懷問候。

記得二十多年前第一次見到李醫師是在一位朋友家的聚會裡，主人把李醫師介紹給大家，說是他的診所剛剛開業。我的老牙醫退休 以後，我就登門拜訪，一眨眼就是二十年，我非常幸運可以一直跟著李醫師。