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大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

野地黃花

曾妙容
野地黃花。(圖/曾妙容)
野地黃花。(圖/曾妙容)

過了立春，陽光一片晴和，遠山近處逐漸出現一抹又一抹的淡黃。酢漿草、蒲公英和野芥菜是加州最常見的野地黃花。

酢漿草葉片心形鮮綠，成長期莖桿纖細，頂著五瓣的小黃花，嬌美可愛，一副小家碧玉模樣。它們最喜歡溫潤的環境，多半從社區家家戶戶的植栽裡冒出，在狹窄的隙縫中生存，所以難得聚眾成群；縱然稀稀落落，我總愛在人家的庭院前流連，為一株又一株的酢漿草駐足，惋惜著過不了多久，這些竄長的酢漿草可能會被連根拔除。

記得十幾年前在北加時，我們總愛開車到莫干山附近的農莊走逛；有一次繞經葡萄園，枯藤下酢漿草的花朵前推後擁，一片亮黃，真是一幅令人難忘的好景致。偶遇，有時會帶來意外的驚喜。

和嬌嫩的酢漿草相較，菊科的蒲公英更接地氣；蒲公英的葉色翠綠，邊緣呈波狀齒形、葉端三角鈍尖，貌似可口；挺立的莖上黃色花、白色球狀絨毛，高高低低、交錯槎枒，熱鬧無比。

蒲公英具攻城略地的習性，藉著風傳播扎根在我家草坪的，總躲不過外子的鏟除，只有野地，才是它最好的去處。晨光中健走 ，常常在屋舍外的公共走道，看見蒲公英叢叢簇簇盡展春意，活得淋漓酣暢。

半人高的野芥菜，葉片濃綠厚實彷彿上了一層臘，花朵細碎輪狀開放；野芥菜霸氣，看著像江湖老大，開疆闢土，肆無忌憚，山巔、矮丘、郊野都是它們的最愛。當漫山遍野的野芥菜開始伸出手腳，尚未鋪陳一片，附近奇諾崗（Chino Hills）的一處野芥菜早已漫成花海，成了拍照的好去處。

行經格蘭大道（ Grand Ave），我們把車停在巷道的羅林嶺（Rolling Ridge）小學附近，順著彎彎曲曲的步道前行，步道在矮丘中段一分為二，一條順著地勢上升，一條是緩降坡地，都是美麗的花道，無論怎麼走皆賞心悅目。站在最高點，視野最為遼闊，左側大熊湖頂峰積雪盈盈，前方聖蓋博山脈雪痕有如凝固的白色瀑布，藍天下的小黃花星星點點，微風拂過，花浪蕩漾；這鬧市裡的桃花源，距離喧囂僅僅咫尺。

處處綻放的野地黃花，告訴大家：春天就在你我身邊。

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