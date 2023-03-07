內人的妹妹與妹夫從波士頓來我家度假小住半個月，姊妹兩人在家裡談天說地，有著沒完沒了的話題，談完話後就在廚房弄吃的，我與妹夫每天看電視等著吃現成大餐不亦樂乎。再不然就是上館子吃一頓，從燒餅油條早餐開始，到芝麻大餅或龍蝦大餐應有盡有。

我找了一個上午帶著妹夫到家得寶買材料，他也是喜歡動手作一些小玩意的男人，只是他專長是電腦方面。逛完家得寶出門後時間還早，我帶他去一個對他而言保證是新鮮的地方：金屬材料舊貨場。

我是機械工程師，一輩子面對如何利用金屬材料來做成日常食、衣、住、行的必需品。舊貨場顧名思義就是二手貨，不論是鐵、銅、鋁、塑膠、不銹鋼等材質，形狀有圓桿、方桿、管子、薄片、電線或螺絲、螺桿等等。舊貨場是我常常光顧的地方，我的嗜好是在院子種果樹、做彩色玻璃、木工、風車等手工藝品。

例如搭一個九重葛花架，到舊貨場買幾根舊鐵管，比到家得寶買要便宜一半，完工後漆上兩道油漆效果一樣；彩色玻璃的框架使用銅絲，可以到舊貨場買舊電線，將外面塑膠皮剝開就是沒生鏽的銅絲；風車葉片選用零點一五吋厚的薄鋁板，畫好外型用剪刀慢慢剪就可成形；院子澆水系統損壞，買修理零件各種塑膠接頭，價錢只要家得寶店的零頭，只是需要自己慢慢找到正確的尺寸等等。

每次進入舊貨場就能逛個幾小時，東摸摸西瞧瞧，隨時有新發現，內人說我就像是小孩子走進糖果店一樣眼睛發光樂壞了。在此舊貨場我是如魚得水，眉飛色舞解釋給妹夫聽，果不其然手機來訊號，老婆大人留言：「你們到哪去了？已經兩個鐘頭了，快回來要吃飯了。」

其實美國各地都有汽車 的舊貨場，只要願意動手，可以到舊車場找到各式各樣的汽車零件，人們帶著自己的工具，想要拆什麼零件都可以從這裡動手，帶著合適的零件到收銀處繳上鈔票就可以帶回家。自己動手將損壞的零件拆下來，換上從舊車場買來的堪用品，自己這部車子就又是一個新的面目，必定比找修車場的收費要便宜許多。

我曾經到舊車場買到一個小巧的小汽車方向盤，裝在自造的小快艇 上，再用鋼絲及輪軸等一些零件，將原來買到的馬達掛在船外。駕駛手坐在小艇內就能控制小船行走方向，飛駛在洛杉磯 附近湖泊上，好不過癮。

當然舊貨場不是專為男人而開，如果想買廚房用具或二手衣飾，不妨到最有名的Goodwill store連鎖店舖，裡面有種類繁多的日用品、衣物、電器、餐具等等。聽說在洛城好萊塢附近就有這個店舖了，女士們可以花十分之一的價錢買到名貴包包或洋裝等等服飾。我也曾經去過這些店舖選購物品，也經常免費送去不少不再穿的衣褲，而且保留好收據，年終還能退一些稅金呢！