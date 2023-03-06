遊輪有眾多吸引人之處，美食是其一。自助餐廳提供的三餐最受歡迎，花樣繁多，食葷食素的人各有選擇空間，難怪成為遊輪上人口密度最高之處。

船上娛樂節目主持人曾問台下觀眾﹕「去過船上自助餐廳的請舉手。」立刻見到一片密密麻麻高舉的手臂。下一個問題是：「進過船上健身 房的請舉手。」屈指可數的幾條胳臂零落舉起，伴以全場一片愧疚的乾笑聲。

然而，去了健身房又怎樣？有一晚，我們自覺晚餐熱量超過消耗所需，便至健身房運動一番。出了一身汗之後，先前的飽足感消失了，代之以飢餓感。當我們從十五樓的健身房走下樓，準備回到船艙時，途經十四樓的自助餐廳，感覺有一股強大磁力將我們吸入，於是，我們進去喝了一碗熱湯，並「順便」吃了一些水果，帶著罪惡感就寢。

啊，自助餐廳，真是船上最迷人又罪惡的所在。

晚上，我們喜歡去有侍者點菜和上菜的正式餐廳用膳，因為那裡的餐餚比較精緻。從開胃點心、沙拉、冷熱湯、主菜、麵條、甜點到咖啡 或熱茶，毫無限制任你點。菜上來後，如果看到旁人點的相當誘人，也可以加點。某晚吃龍蝦，許多人都點了兩份。在陸地上的餐館如此吃一餐，每位必定百元以上，但在船上盡情享用，不需擔憂帳單。我和友人笑談家事、國事、天下事，一頓晚餐吃上兩小時。

有人說，船上的餐點雖然豐富，但每天吃總會厭倦，而且頓頓洋食，會令某些人的中國胃抗議。遊輪公司也知道這點，每天變換菜色，提供不同國家的風味餐餚。

前陣子我們坐船去南極，正逢農曆新年，當天自助餐廳就有眾多中餐，「美式中餐」的口味聊勝於無。比較特別的是一位廚師站在大鍋後面煮麵條，湯頭有味噌和雞湯兩種，伴以青江菜、豬肉絲和雞絲供選擇。我們去其他餐檯拿了一些燉牛肉塊放進湯麵裡，充當台灣牛肉麵吃下肚。每天早餐有一大鍋雞肉粥，我總盛上一碗，放入蔥花、炒蛋、醃鮭魚片，就是一碗異常鮮美，頗有廣東粥風味的早餐了。

正式餐廳每晚也輪流以各國風味做主題。有一晚提供拉麵，我們立刻告訴一位有著頑強中國胃的友人，不用躲在房裡吃泡麵了。另一晚的菜單上出現五香鴨片，同行中國友人全都點了這道菜。這次遊輪令我印象最深刻的是，船上各處的使用告示，例如沐浴間牆上的解說，英文下方還有中文，可見船客裡中國人的高比例。

多年乘坐遊輪，感覺到船公司不斷改進船上食物的多元化。然而，別國食物不說，我們總覺得船上的中國菜不夠道地。

居美多年，我們的胃早已能夠接受各國菜餚，可在船上還是不時幻想，如果早餐出現燒餅、油條、豆漿、蔥油餅、小籠包；中餐出現粵式飲茶，晚餐出現獅子頭、北京 烤鴨，人生就完美無憾了。

寫到這裡，該去廚房裡準備晚餐，我突然懷念起在船上的日子。那時，用餐時刻唯一需要煩惱的，是上到十四樓的自助餐廳呢？還是下到七樓的正式餐廳？