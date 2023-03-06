老家舊時過年，每戶都要努力成為「魚肉百姓」：有魚吃、有肉丸子吃的老百姓。「連年有魚（餘）」，幾乎是普適天下的一道菜，也代表了一種樸素的祝福與願望。但對老家人來說，吃魚凍卻又是跟外地有別的傳統。

所謂「魚凍」，就是紅燒後的魚湯，在寒冷天氣裡，結成凝脂狀，形態恰似如今小孩子愛吃的果凍。魚凍因其晶瑩透明、嫩滑有味和入口即化等特點，意外地成為兒時記憶裡一道令人垂涎的美食 。

兒時的冬天，雖然沒有冰箱，但天氣比現在寒冷，因此天寒地凍成為一個天然大冰箱，也讓魚凍這個「連年有魚」的副產品成為冬令時節的一樣美食。我們最喜歡就著魚凍吃稀飯，魚凍的滑膩考驗大家拿筷子的技巧，適當的鹹味和甜味（如果煮魚時也奢侈地加了一點糖的話）在唇齒之間流溢出滿足感，同時也沒有吃到魚刺的危險，偶爾還有吃到裹藏其中的黃豆、花生米及小粒魚肉的小小驚喜，再加上不快吃、魚凍就融化給你看的「緊迫性」，更增加了冬天早晚呼呼喝粥的樂趣。

成年後，我偶爾看到桂花糕，其色其質，都會讓我想到魚凍，也漸漸知道，魚凍也可以是一樣「上得廳堂、下得廚房」的正式美食，更因其中豐富的膠原蛋白，成為某些推崇「凍齡」養生人士的追捧。網上有關於魚凍的各種菜譜，雖然主要的原材料不外乎是魚和魚頭之類（似乎以桂魚為佳，當然要注意剔除魚刺），各種配料可以很豐富很複雜（比如加雞蛋 、花生米和豌豆等等），烹飪方式也分為熬和蒸等類別，符合「食不厭精、膾不厭細」的孔夫子之語。

讓我感慨的是，有一年回國探親，路過上海，在高中老同學家裡小住兩日。他私下向我抱怨他和太太之間的飲食矛盾。他太太是廣西人，習慣吃新鮮食材（小時候沒有冰箱，在南方也因此就幾乎沒有冷凍保留食物的習俗），而他在新年時節特別希望多燒點魚湯、留作底下兩三日吃魚凍之用。小兩口過日子，過年煮一條大魚，當然吃不完。第二天一早就著魚凍吃稀飯，對老友來說，喚醒的不僅是味覺，更是童年和故鄉的記憶。這小小的食味和細節，對他太太這個南方人來說，自然就完全是「對牛彈琴」了。

我那時孤身在美，心底羨嫉「人皆有美妻」，只能笑著勸他：吃喝是小事，情趣相投才更重要。那一年回去，正好有人給我介紹了一位南京姑娘，且最終成為我現在的太太和我們三個孩子的母親。我有時想，朋友和他太太關於吃不吃魚凍的爭執和故事，是不是也在潛意識裡促成了我的愛情和婚姻？因我還是奢望著可以想吃的時候吃上一頓魚凍這童年的美味，而更重要的另一半是江蘇人，是認可乃至贊同吃魚凍的。所謂「飲食男女」，也許意味著男女的飲食對胃口，乃是一切高級精神需求的低級基礎和本質支撐。

我當然沒想到，我的太太也更喜歡吃鳳爪、鴨舌，還有無辣不歡的重口味，而這些飲食我如今幾乎都敬而遠之。在北美，吃新鮮河魚的機會原本少，河魚又因多刺而受到各種華人 二代的厭棄，至於魚凍，更是上不了檯面的一種食物。

不想這魚凍對愛情的發生有作用，也可成為鄉情的暗碼和符號。最近在一個朋友家裡做客。席間，一位客人忽然對著魚形大盤裡的濃赤魚湯說：「這個放冰箱一夜，明早就是很美味的魚凍了。」我問他是不是也是蘇北人，果然不錯。我們起身握手認老鄉，落座之際又「心有魚凍一點通」地笑起來。