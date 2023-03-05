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職業球賽親體驗

簡瑞

相信許多來美留學、落地生根的第一代移民都和我們一樣，很少涉足美國的體育活動。也許會呼朋引伴來個超級盃派對，但是有多少人曾親臨球場看一場職業比賽？ 一來昂貴的門票讓節儉的中國人望之卻步，二來可能對球賽也沒有那麼大的熱情。

大女兒任職廣吿公司，常有客戶贈送球賽門票。有一次她安排了我們一家四口去觀賞舊金山巨人隊在本場出賽賓州，令人印象深刻。

當天是個萬里無雲的好天氣，球場坐落在海灣旁，場內一片紅海(巨人隊與球迷的紅色球衣)，配上修剪得毫無瑕疵的綠色草地。場外是蔚藍的海水與大大小小的帆船，好一幅美麗的畫面！我不曾去過其它的職業球場，不過相信也不容易找到比這更美的風景。

看球就好像去看電影，手上沒拿個飲料或零食就覺得渾身不對勁。於是人人進了球場，不急著入座，而是加入販賣部的長龍。不論是啤酒、薯條、熱狗、披薩，價格都比外面貴許多，但是沒有人手軟。另外座位區分好幾等級，每一級有專屬的販賣區，由侍者買來送到眼前。看這陣仗，想想美國人不胖也難。

球賽開始了，球迷們個個興致高昂。每一個打擊手出塲，他們就喊著「go！」親切熟稔就如喊著自家兄弟般。不時還隨著DJ的指揮和電子看板上的口號擊掌高歌，好像大家都受過訓練一樣。碰上對手被封殺或本隊得分，那更是旌鼓齊鳴，歡聲震天，說有多熱鬧就有多熱鬧。

中場休息也不像我想像中的冷場。場邊電子看板打出一個又一個有趣的付費廣告，場中有大哥哥帶領一批小球迷玩遊戲；觀眾席更是熱鬧，有司儀主持有獎問答，訪問資深或遠道而來的球迷。最忙的莫過於賣零食的小販，個個扯足嗓門，穿梭在座位中，希望在球賽開始前多賣出一些冰棒、棉花糖、花生等等。總之讓我這個鄉巴佬的眼睛和耳朵一直忙到下半場開始。

看完球賽有許多感想，最深刻的是職業運動在美國經濟體系扮演的角色。一場球賽除了球員、教練、裁判，還要有票務員、球場維修人員、食物及紀念品販售員、DJ及報幕員、記分員、記者…，牽動著多少人的工作與收入。球場旁邊的餐廰酒吧、停車場的生意以及各式交通運輸工具都被帶動，更不用提廣告效益。難怪有時職賽罷工，會引起各方面的巨大損失。

感謝女兒讓我們有機會體驗到美國文化的另一面，不虛此行。

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