差不多十年前，我們開始在居住的新澤西州 拜師學西岸搖擺舞，每周六上午上課三小時，連續四年不間斷。除了課堂上課之外，師父也鼓勵學生去參觀美國全國性的舞蹈大賽，免得成了井底蛙。隔州的紐約曼哈頓 是人文薈萃之地，有一個「高譚搖擺舞俱樂部（Gotham Swing Club），星期日常有聚會，師父也鼓勵我們去參加，看看別人是怎麽跳的。

高譚市（Gotham City）是漫畫蝙蝠俠的出沒之地，是不存在之地，在現實生活中此市則影射紐約的曼哈頓。高譚俱樂部位於曼哈頓三十五街，在第八、第九大道之間，俱樂部設在大樓的四樓，鬧中取靜。星期日，我們在俱樂部附近可以找到街邊免費的停車位，在地學員多搭地鐵 來上課，不跟我們搶停車位。

停好車，我們會經過一家小店，買剛出爐、最廉價的奶酪披薩，一片九十九美分，又香又好吃。當時覺得是不可思議的便宜；更不可思議的是十年後的今天，仍賣一元一片，不知道店家是如何付得起店租的。記得每次去，我們一定一人一片，吃了才有力氣去上課。

俱樂部聘請舞學造詣高的男女來當老師，他們都是在舞蹈比賽中脫穎而出的名人，由他們授課，我們小人物只有仔細聆聽的份。這種舞蹈課，算是密集班，因爲老師的號召力強，學員可以上百人，老師講解加學生操練，每次聚會三小時。每次去，我們都覺得好似武林人物入關，閉門專心練功，出來後，舞功大增。

根據金庸小説記載，當年武當派掌門張三豐百歲生日時入關，出關後就發明了太極拳，也發明了太極劍。下了課，我們的進步，還不到發明太極拳的地步，但是能和高手們切磋舞藝，跳舞的信心自然大增。

下課時因為已經到了晚飯時刻，我們飢腸轆轆。俱樂部到紐約市的中國城之間有段距離，韓國城卻近在咫尺。韓國城在三十二街，西起百老匯與第六大道交口，東到麥迪生大道。我們通常會到韓國城飽餐一頓，再開車回家。韓國菜與中國菜不同，韓國菜的口味全美統一，譬如「海鮮豆腐煲」，不管在哪裡，韓國餐館燒出來的味道都差不多；日本菜、越南菜、泰國菜也類似。只有中國菜，譬如「宮保雞丁」，每家中餐館燒出來的味道都不一樣。

那四年一邊上班，一邊出沒在高譚搖擺舞俱樂部的日子，雖然已經過去很久，但卻一直令我們懷念。