帶著四歲多的兒子到小城的活動中心辦公室註冊足球 隊，城裡的大小朋友鬧哄哄地報名填表。因為球季馬上要開始，雖然這些活動都由本城的公園與娛樂活動部門（Parks and Recreation Department) 主辦，但也是照著美國少年足球聯盟（American Youth Soccer Organization )章程行事，孩子們照年齡分組成隊，從教練、裁判、練習、比賽到飲料點心都是由家長負責做義工。

輪到我把報名表遞上去時，長桌後面坐了幾個主持人，一個說：「對不起，我不知道你的兒子能不能加入，因為所有教練隊都已經滿額，現在包括你已經有十二個人可以成隊了。但如果找不到教練就沒辦法了！」

「哦，那什麼時候才知道有沒有教練呢？」

「不知道，要等有家長出來才成！」

我站在那裡發呆，這時她旁邊另一位男士說：「要不，你來做教練嘛！」，「我？我除了知道足球是用腳踢的之外，什麼都不懂，做什麼教練？」「沒關係，我們可以幫忙教你。想想看，你不做就成不了隊啦！」被他這樣一說，想想兒子興沖沖的，不能讓他失望而歸，再想起母親掛在嘴邊說的天下無難事、盡己所能，於是便答應上陣，帶著隊員名單離開。

回家的路上我先轉到圖書館 ，找到一堆有關足球的書，準備回家惡補一番。 回到家裡，外子看見我抱著書進來，眼露疑問，我告訴他我自願擔任兒子這隊的足球教練，他一時轉不過神來，然後哈哈大笑說：「真的？你知道多少足球事？」「唔，只知道不能用手，只能用腳、頭、身體碰球。所以借了這些書，看看球規，技巧等知識。」「祝你好運！」他搖搖頭笑著走入書房。

幾天後，我召集全隊家長來我家開會，討論球隊練習及其他分工事宜。大家自我介紹一下，我坦白沒有經驗，只憑一股熱情，希望大家多支持。後來輪到當副教練的一位墨西哥 父親John介紹說，他曾經參加過職業足球隊，我一聽之下，馬上打斷他說：「John你開玩笑呀？你這資格只做副教練？不成，我跟你的職位一定要對調一下。大家認為對不對？」

大家拍手叫好，如此這般，我的教練生涯只有幾天便降級為副教練！此後John認真教小朋友們學習基本技巧。

球隊比賽有輸有贏，小孩子的運動才能各有不同，我的兒子高興地跟著大家跑來跑去，好不容易有球向他飛來的時候，他看到球就閃身躲開了！看他玩得高興，球隊最後還拿到第三名，副教練也顏面有光，我自此履歷表上增加一項足球教練，可以吹牛一番，自得其樂。