我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

我是足球教練

巫嘉清

帶著四歲多的兒子到小城的活動中心辦公室註冊足球隊，城裡的大小朋友鬧哄哄地報名填表。因為球季馬上要開始，雖然這些活動都由本城的公園與娛樂活動部門（Parks and Recreation Department) 主辦，但也是照著美國少年足球聯盟（American Youth Soccer Organization )章程行事，孩子們照年齡分組成隊，從教練、裁判、練習、比賽到飲料點心都是由家長負責做義工。

輪到我把報名表遞上去時，長桌後面坐了幾個主持人，一個說：「對不起，我不知道你的兒子能不能加入，因為所有教練隊都已經滿額，現在包括你已經有十二個人可以成隊了。但如果找不到教練就沒辦法了！」

「哦，那什麼時候才知道有沒有教練呢？」

「不知道，要等有家長出來才成！」

我站在那裡發呆，這時她旁邊另一位男士說：「要不，你來做教練嘛！」，「我？我除了知道足球是用腳踢的之外，什麼都不懂，做什麼教練？」「沒關係，我們可以幫忙教你。想想看，你不做就成不了隊啦！」被他這樣一說，想想兒子興沖沖的，不能讓他失望而歸，再想起母親掛在嘴邊說的天下無難事、盡己所能，於是便答應上陣，帶著隊員名單離開。

回家的路上我先轉到圖書館，找到一堆有關足球的書，準備回家惡補一番。 回到家裡，外子看見我抱著書進來，眼露疑問，我告訴他我自願擔任兒子這隊的足球教練，他一時轉不過神來，然後哈哈大笑說：「真的？你知道多少足球事？」「唔，只知道不能用手，只能用腳、頭、身體碰球。所以借了這些書，看看球規，技巧等知識。」「祝你好運！」他搖搖頭笑著走入書房。

幾天後，我召集全隊家長來我家開會，討論球隊練習及其他分工事宜。大家自我介紹一下，我坦白沒有經驗，只憑一股熱情，希望大家多支持。後來輪到當副教練的一位墨西哥父親John介紹說，他曾經參加過職業足球隊，我一聽之下，馬上打斷他說：「John你開玩笑呀？你這資格只做副教練？不成，我跟你的職位一定要對調一下。大家認為對不對？」

大家拍手叫好，如此這般，我的教練生涯只有幾天便降級為副教練！此後John認真教小朋友們學習基本技巧。

球隊比賽有輸有贏，小孩子的運動才能各有不同，我的兒子高興地跟著大家跑來跑去，好不容易有球向他飛來的時候，他看到球就閃身躲開了！看他玩得高興，球隊最後還拿到第三名，副教練也顏面有光，我自此履歷表上增加一項足球教練，可以吹牛一番，自得其樂。

足球 墨西哥 圖書館

上一則

獲頒紐曼華語文學獎 張貴興盼國際文壇更注意台灣

下一則

櫻桃小口VS.性感厚唇

延伸閱讀

足球／梅西豪砸20萬 買35支黃金iPhone送阿根廷隊友

足球／梅西豪砸20萬 買35支黃金iPhone送阿根廷隊友
足球／世足單屆13進球 至今無人能破…法國傳奇方登辭世

足球／世足單屆13進球 至今無人能破…法國傳奇方登辭世
足球／世界盃單屆踢進史上13球 法國傳奇射腳方登辭世

足球／世界盃單屆踢進史上13球 法國傳奇射腳方登辭世
足球／擊敗姆巴佩 梅西7度奪下世界足球先生：太瘋狂了

足球／擊敗姆巴佩 梅西7度奪下世界足球先生：太瘋狂了

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02

相識的水管工

2023-03-03 02:00
七○年前的作者母親。

《老照片說故事》母親的一生

2023-03-01 02:00

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛