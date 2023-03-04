護送陪伴孫兒到柔似蜜公園游泳 館學習僅一年時光，除了每節課堂欣賞到數十位少年兒童戲水逐波稚嫩泳姿外，還看到了眾家長對幼兒教練丹的讚譽、感謝與關愛。

丹教練身體健壯，嗓音洪亮，專門負責初學入隊學員的培訓教學。這些學員六歲至九歲不等，年齡懸殊，泳技參差不齊，讓丹教練教學付出了超常的精力。每次授課，他都在泳池邊，一邊向學員傳授所學泳姿，一邊手舞足蹈做示範動作。學員們入水學習演練時，他便移動微胖身軀緊緊跟隨，循環往復瞧看每一位學員的泳姿與速度。發現有學員泳姿隨意不規範，當即亮開大嗓門，叫住這名學員，予以糾正指導，傳授標準動作。

游泳館池空曠龐大，近百名級別不同學員匯聚一起，丹教練的呼喊時常未能直抵學員耳膜。無奈之下，丹教練便把兩手食指放入口中，吹出一個響亮長音口哨，使所有學員都引起警覺，丹教練再向被呼叫學員提示注意事項。一個小時授課時限，丹教練的教學幾乎都在大聲喊叫，洪亮的聲音此起彼伏在泳池中傳蕩，他培訓的二十多位小學員均收到特別的指導與點撥。

看到丹教練如此耐心教學，陪伴的家長紛紛豎起大拇指為其點讚：「丹教練授課真好，嚴肅認真，言傳身教，小學員們偏得了！」跟著，爭先恐後向丹教練獻上了感激之情。

端午節 臨近，一位經常護送外孫子學游泳的老嫗，目睹散漫任性的外孫，在丹教練的一次次呼叫、糾正、有時甚至懲罰之後，泳姿日益規範，泳速愈加快捷，便將自製的大個北方粽子贈給丹教練，連同僅會的一句英語：「Thank you！」

喊叫式授課，移動式教學，加之天氣逐漸炎熱，讓丹教練時常現出口乾舌燥，不時端起水杯滋潤嗓子。一位年輕母親看在眼裡，記在心上。陪伴孩子再一次上課時，將一個小擴音器送給丹教練。丹教練戴上後，連聲道謝。上課時，他的教學輔導、喚名糾違之聲愈加清澈響亮，適時地傳給了每一位小學員。

春夏秋轉眼逝去。冬季來臨，冷風襲來，氣溫下降。每周六上午的游泳課照常進行。一些怕冷或身體不適的學員，藉此在家休息了，而大多數學員依然堅持前來上課。一位站在泳池岸邊陪伴學員的父親，實在難以忍受冷風涼氣襲擾，跑向了附近一家咖啡 店，買回兩杯熱咖啡，一杯捧著自己喝，另一杯贈給了丹教練。

經過丹教練精心傳授與輔導，小學員們的泳技均有了大幅度提升，我的孫兒也有了長足進步。身為「特別陪護」家長，我心中同樣漾滿了感激。當眾家長相繼向丹教練感謝之後，我在兔年新春伊始，向丹教練奉上了這篇感念小短文。