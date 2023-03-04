我最近做眼睛白內障的手術 ，照顧我的邱醫生是次女高中同班同學。邱醫生品學兼優，從哈佛、史丹福畢業後，曾在加州大學 舊金山分校任教，目前當專職眼科手術醫生，因受病人歡迎，工作十分忙碌。她的國語非常流利，不但沒有土生華人的口音，用字遣詞也都恰到好處，完全不像ABC。我在中文僑校教學十四年間，還沒遇到任何一個學生能說如此地道的國語。

邱醫生謙稱幼年有外婆照顧，受外婆的影響不小；加上常和華裔病人交流，所以聽和説較沒問題，但讀和寫就不行了。她提到一樁趣事：有一年秋天，她到上海去旅遊，順便想買一些月餅帶回美國，由於看不懂中文，便請教售貨員豆沙和蓮蓉月餅的區別，沒想到售貨員竟然嗆聲道：「你自己看看上面的標籤嘛！」這令人意料之外的反應，一方面印證了邱醫生的國語的確可圈可點，售貨員竟把她視為了當地人；但是這也說明了做為一個ABC，不會讀和寫的遺憾。

瑞妮是鄰居活潑可愛的中國小女孩，她來我家串門子，我在遠處提醒她關門輕一點，由於她是孩子，我就簡單地指點她説：「輕輕！」她帶著疑惑的眼神看著我，然後對著門面去親了一下，弄得我啼笑皆非。

中文同音不同字不同意，年幼的孩子哪裡知道那麼多，多年來，孩子們回憶此事時仍笑不可仰！中國文字又有四聲的不同，經營餐廳的朋友告訴我，有一老外到餐廳要買報紙，她告訴他，他們不賣報紙，超市可以買到，老外不肯離去仍堅持要買報紙，最後他比手畫腳表示要吃的東西，朋友終於明白過來，原來是包子。

大約二十年前，在紐約念眼科的三女兒，與另外分別為越裔韓裔 的兩位同學到杭州某醫院實習。由於中國人口眾多，各種病例較複雜，所以令她們見識不少獲益匪淺，回來後，她卻埋怨我教錯她中文意思，以致人前出醜！

原來在杭州負責接待她們的，是一位年輕的男性助教，女兒小時候遇到比較年長的男孩或女孩，都會稱呼一聲哥哥或姐姐以示尊敬。幫助她們的男性助教，女兒就尊稱他王哥哥。

過了一陣子，在與醫院的醫護人員閒聊笑談中，女兒方知自己鬧了笑話，在當地較親密的男女朋友之間，女孩才會稱對方哥哥，普通人只稱某某先生即可。女兒以為在中國大陸用中國人方式表達絕不會錯，她忘了自己已是大學生，如今需用適當的社交語言去應對。

中文二字的涵義太廣，國外出生的孩子，聽說讀寫要用得恰到好處委實不易。

小外孫元元在二女兒花了不少時間和精力的教導下，四歲時已認識不少中國字和辭彙。女兒最初是想到六歲以前的孩子，記憶力最強，所以她抓緊時間陪兒子學中文打基礎。

她向台灣郵購幼兒中文書及字卡、反覆練習後，再教外孫唱中文歌如「踏雪尋梅」、「一剪梅」、「茉莉花」等，外孫現在不僅能自己看歌詞，也比同為ABC的母親會認更多中文字，才剛六歲的他愈學愈有興趣和信心。我偶爾在視頻上與他用中文對話，也寫中文信給他，雖然他寫的能力較差，我已經很滿意了。外孫課後學中國武術，教練的口訣都已經難不到他了！