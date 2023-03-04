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滴答的壁鐘秒針

任安蓀

夜深沉，關掉電視、壁上的掛鐘，悄然跳出滴答聲，時光正有聲有響地向前行進，規律聲裡，顯得子夜分外靜謐。

這個家庭房牆上滴答有聲的壁鐘，去秋才換新，網購前，我曾瀏覽過顧客用後的評價，有幾位表示：款式新穎獨特，惟有滴答聲響，是美中不足的缺憾！

安靜無聲的壁鐘，似是一般主流大眾追求的上選，我個人並不在意。也許是成長於秒針都會滴答的時代，早已習慣，還覺得巢空的家庭房，靜中有聲，平添不少生機，宛如子女離家後，另類音響的平和接力。

我的書房掛的也是有聲壁鐘，閒暇看書練字，四下靜寂，惟有規律的滴答聲相伴，就像識得靜中趣的老友，憑心意會、不多言傳。當然，時日久後，也要為它服務，換上新電池。

想起多年前，朋友來訪，睡在已離家的小兒臥房。清晨發現牆上掛鐘，竟然躺在房門外的地毯上，即使離牆而下也依然忠誠地持續運行。朋友含笑解釋，秒針的滴答聲，讓他難以入睡。倒是我們疏忽了，朋友雖年高，聽覺卻難得靈敏，而年輕人如未離家前的舍下小兒，多半疲睏得倒頭就睡，甚至頭未沾枕，就可身歪體斜地睡著，似乎從也不知壁上的掛鐘，帶有秒針會滴答。

有鑑於朋友的坦言，覺察黑夜裡，秒針無聲的確對入眠有幫助；秒秒進逼、不斷報時的怵心，讓我思考確實有必要換下一直掛在子女臥房的滴答壁鐘，不致擾客安眠。

於是再度上網研究，原來有聲壁鐘採用了跳秒機芯，秒針才會一格一格滴答跳動。想要秒針噤聲，能以高頻率地無音勻速移動，採用的是掃秒或稱靜音機芯。當下靜音壁鐘雖成主流，如果只考量價格而對品質不多講究，日久容易有失準的缺憾。

我自認時鐘以準確最屬必要，為求免除走不準的顧慮，購買跟隨全球衛星導航系統運轉的原子鐘，配備精進的微聲機芯。

記得上小學的那個年代，時鐘秒針都只屬於滴答跳動階段，曾被教唱過一首歌：「時針慢走秒針急，滴答滴答滴，分針跟著走下去，滴答滴答滴，一時一刻不停留，整天整夜走下去，若不及時多努力，後悔來不及！」這首寓意「少壯不努力，老大徒傷悲」的歌詞，勉勵學子汲汲向學，莫負光陰。

當時大家唱得滴答有趣，韶光隨歡聲一去不返，轉瞬間，已過去了數十寒暑，昔日的滴答聲，現在已進步成靜音，當年的莘莘學子，而今紛紛邁進了人生的秋末冬初。

思想間，循聲凝視牆壁上始終滴答不停的秒針，它將日日月月年年地運行，而人生卻有限，祈願仿效壁鐘秒針持續健行的精神，平和懇實，及時圓夢減少餘憾。

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