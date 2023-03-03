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賽富時空中花園

彗心

賽富時空中花園（Salesforce PARK）位於舊金山海灣大橋的終端，橫跨四個街區，二○一九年七月閃亮登場。我來不及一睹芳容，就止步於新冠疫情。疫情解封的第一個早春二月，我拜訪夢寐以求、被稱為都市仙境的空中花園。

俯瞰空中花園如在石林間飄浮的彩帶，長一千四百多英尺，面積達五點四英畝，由鏤空白色鋁質的網模連接，巧妙地打造出波浪式的金屬牆面，在錯落有致大樓掩映下若隱若現，給人無限的遐想。空中花園底部車水馬龍，商舖林立，未來這裡將成為舊金山跨灣轉運中心，公交、地鐵、火車都會從這裡穿行，並通過旅客把新時代的信息傳遞到四面八方，把舊金山人民的祝福送到地球的每個角落。

在建造花園的過程中，施工隊從它的底部挖出淘金時代的古物，以及遠古時代的猛瑪象牙齒，為後人留下了研究的空間，同時也給空中花園增添時代的凝重感。

空中花園與賽富時塔大樓的第五層連體，這棟樓高一千零七十英尺、六十一層的大樓，把昔日兩百六十英尺、四十八層的摩天大樓泛美金字塔變成歷史，又因空中花園與其連體而成為建築史上的美談。

進入空中花園有多種方式。我搭乘纜車進入空中花園，就像站在鋼筋水泥地上的綠洲，一艘駛向幸福彼岸的諾亞方舟，公園的數十眼藝術小噴泉，扭動著纖細的腰枝揮灑幸福的水花。

公園四周高樓環繞，空中花園就像嬰兒躺在它們的懷抱中，被細心呵護著；密密麻麻而排列有序的窗戶就像一雙雙明亮的眼睛，熱情歡迎進入花園的每一位遊人，又像一張張嘴巴訴說滿心的喜悅和講述著這座移民城市的變遷；一片片玻璃牆幕隨著太陽的位移，折射出神奇的色彩，配合著空中花園的玻璃穹頂變換各種色彩，平添一種神秘感。

花園的腹地綠草如茵，兼具時尚美觀與實用於一體，除了有寬闊的休閒空間之外，還有可同時容納近兩千人的圓形露天劇場、童話般的兒童遊樂園和餐廳等；就連再普通不過的座椅和分類回收桶，都充滿現代設計感。草坪上有人靜靜躺著閉目養神，欣賞著藍天白雲、也有奔跑跳躍或陶醉於彈唱的。經歷新冠疫情洗禮的人們，正匯聚升騰起新的希望和力量，讓這條懸浮在空中的綠肺，成為健康舊金山市再出發的象徵。

公園的周邊環繞著不同國家的代表性植物和花草，經過植物學家和園丁的努力，成功落戶舊金山。這裡的樹木超過六百棵，植株近兩萬，每到一處，都像植物園一樣掛有圖文並茂的植物介紹：原產智利酷似聖誕樹的南洋杉、加拿大的紅葉楓、印度尼西亞爪哇的白蘭、纖細翠綠通體的夏威夷竹、四季常綠的棕櫚樹等。放眼望去，除了綠遮眼還有花報春：被譽為世界上最富貴華麗的帝王花，花朵碩大、花形奇特、象徵著勝利、圓滿與吉祥；原產非洲酷似仙鶴的天堂鳥花，像一隻隻展翅欲飛的鳥，讓高顏值的紫薇、玉蘭、鬱金香在羨慕之餘，爭相鬥艷。好一派春和景明！

如果你來美國，切勿錯過舊金山都市仙景：賽富時空中花園。

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