立春當天，程先生打電話給我，第一句話說：「我們去看海，好不？」 我沒多想說：「我沒去海邊都有三年了。」這幾年，由於受疫情 影響，沒見程先生已久矣，但雙方經常打電話保持聯繫。

西雅圖是一座美國西海岸城市，緊靠太平洋。我們由唐人街出發，各自駕車 很快到達目的地。下車沿著海邊慢行，已有相當多各膚色人士也在看海。一陣海風由遠而近，令人心情舒爽。

程先生張望遙遠的海平面，惦念地說：「我又想老爺爺了。」他與我老家同一座小城市，聽他多次說，兒時愛跟父母親回到三十里外的漁村探望老爺爺、老奶奶。一進門要老爺爺帶他去看海。小漁村離村子幾百米，有連綿十里的長灘。

海水浩淼，望不見邊。老爺爺站在淺水處，將小程抱在雙肩看大海。年幼的程先生，企求尋找大小漁船。但見一條條漁船在海上迎風逐浪，慢慢地變成了小黑點。滿懷童真的小程說，那會兒內心除了敬仰操舵者的勇氣，還有強烈的嚮往與祈願。

時間一晃，在海外留學的程先生大學畢業。他的努力沒有白費，本地大公司聘請他工作。

此時此刻，又聞程先生放緩語氣說，在疫情未發生時曾由海外還鄉。老爺爺已是年老體弱，步履睏倦，那次他牽緊老爺爺的手走向海灘。

爺孫倆站在海邊，老爺爺保持中氣十足說，他幾十年前就是漁船操舵手，每次迎風逐浪出海都能滿載而歸。他語重心長叮囑程先生說，每個操舵手，前提都要學會把握航向，敢於迎風逐浪往前行。將來無論在哪工作或生活，都要成為不懼大風大浪的操舵手。

我仰視天空，一縷縷彩雲飄逸飛遠了。程先生說：「老爺爺走不動了，但他不忘提醒我，等著我有一天再回鄉，繼續與老爺爺去看海、看小舟迎風逐浪。看來，我必須盡快爭取時間回去了。」

我緊盯一圈圈奔湧海灘的波浪，看看手機 的時間說：「要不是中國、美國兩地有時差，我與老爺爺開啟手機視頻，面對面與老爺爺聊聊天。」

程先生搖搖頭說：「不要用視頻，老爺爺只答應語音通話。」

我迷惑不解說：「老爺爺怎麼啦？視頻可以見面呵！」

程先生解釋，說老爺爺不想讓任何人看他今日蒼老孱弱模樣吧？現在老爺爺要坐輪椅才能出門。

頓時我理解了，老爺爺分明有想法，讓人們緊記他有過的迎風逐浪印象就已足夠。

海邊左側，有一塊塊巨大的礁石，海浪撞在礁石，萬朵水花激情飛濺，高高灑下。直面遠觀，海水浩渺，遼闊無邊。望不盡的大洋，天與海恍若融合在一起，漁村在遙遠的天那邊。雲彩落在水平面，光影五彩繽紛，變幻無窮。眼簾下，一葉小舟搖曳在起起伏伏的海水之上。一波又一波浪花撫弄小舟，托起小舟放下來，任由小舟悠閑蕩漾水面。那是一道好看耐看的風景，激勵我要踏上小舟做操舵者，駕馭小舟迎風逐浪。

藍天高遠，萬里無雲，漸漸地看到程先生神色抒懷。我有些欣慰，仿似望見老爺爺堅定如一站在海邊等待，一道道熱烈陽光燦爛奪目，與一圈圈翻湧不斷的波紋相襯相托，使人醉意其間。