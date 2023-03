我是三個孩子的媽媽,但由於長期與公婆同住,基本上不需要做飯,所以做菜的水平維持在煮熟可以吃就好。但這天,兒子拿回來一份學校報名做湯給老師喝的表格,我頓時懵住了。這是家長會這學期舉行的感謝老師活動,名為「Monday Soup」。每個家長輪流在星期一帶湯給老師喝,我要做什麼湯呢?

按理說,對於煲湯我應該駕輕就熟、毫無壓力。因為我生在廣東,自小喝湯水長大,而且廣東以老火靚湯出名,一年四季有不同的滋補湯水。

隨便做一種湯不就行了嗎?我從書架上找出一本《廣東老火靚湯》,可是翻了幾十頁,我也沒能決定要做什麼湯。這本書按照湯水的不同養生功能分類:補血回春湯、健肺除痰湯、強心降壓湯、強筋壯陽湯等等。這些湯有些是加了中藥藥材,像是川芎魚頭湯;有些是加了豬雜、田雞等美國人不吃的食物,像花膠田雞湯。至於普通的蔬菜 湯,像芥菜鹹蛋湯,美國人能吃得慣嗎?

我想了大半天,終於想起公公曾做椰汁香芋西米露給我們吃。太好了!這個湯既有中國特色,又香糯可口,當成老師的餐後甜品最適合不過了。

這個甜湯我從小吃,但從來沒有親自做過。究竟是先放水還是西米和水一起放呢?香芋要另外煮嗎?還是和西米一起煮?還好,公公可以當我的顧問。

公公叫我將五百克芋頭去皮切粒,用鍋隔水蒸二十分鐘待用。另一邊將一點五公升的水放進一個煲內,加入六十克冰糖(喜甜者可增量),將水燒開後轉小火。一百克西米用冷水泡一下,然後往煲裡少量多次加入西米,不斷攪拌,令西米不結成一團,煲十分鐘後熄火焗十分鐘。將蒸熟的芋粒用攪拌機或湯匙壓成泥,芋泥和四百毫升椰汁放進西米煲內,開慢火攪拌,直至所有材料混合在一起。這樣,一煲軟糯香甜的椰汁香芋西米露就做好了。

星期一早上,我把西米露做好,應學校要求在湯煲外面貼上一張營養清單:西米、芋頭、椰汁和冰糖。兒子還在底下寫上「Thank you so much!Please enjoy the sweet soup!」

星期一晚上回來,兒子說,老師對西米露讚不絕口,許多人第一次喝這種湯。過了一個星期,家裡收到學校寄來的感謝卡,上面寫著「You are Souper!」

西米露可涼吃也可熱吃,想吃涼的可以煮得稀一點,涼後自然變得稠一點。不喜歡芋頭的可換成芒果或紅豆,不喜歡椰汁可加花奶,百般搭配,任君挑選。

西米露很容易做,所需食材也簡單,烹飪步驟也不複雜,廚房「小白」都可以做。