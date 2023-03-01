我是三個孩子的媽媽，但由於長期與公婆同住，基本上不需要做飯，所以做菜的水平維持在煮熟可以吃就好。但這天，兒子拿回來一份學校報名做湯給老師喝的表格，我頓時懵住了。這是家長會這學期舉行的感謝老師活動，名為「Monday Soup」。每個家長輪流在星期一帶湯給老師喝，我要做什麼湯呢？

按理說，對於煲湯我應該駕輕就熟、毫無壓力。因為我生在廣東，自小喝湯水長大，而且廣東以老火靚湯出名，一年四季有不同的滋補湯水。

隨便做一種湯不就行了嗎？我從書架上找出一本《廣東老火靚湯》，可是翻了幾十頁，我也沒能決定要做什麼湯。這本書按照湯水的不同養生功能分類：補血回春湯、健肺除痰湯、強心降壓湯、強筋壯陽湯等等。這些湯有些是加了中藥藥材，像是川芎魚頭湯；有些是加了豬雜、田雞等美國人不吃的食物，像花膠田雞湯。至於普通的蔬菜 湯，像芥菜鹹蛋湯，美國人能吃得慣嗎？

我想了大半天，終於想起公公曾做椰汁香芋西米露給我們吃。太好了！這個湯既有中國特色，又香糯可口，當成老師的餐後甜品最適合不過了。

這個甜湯我從小吃，但從來沒有親自做過。究竟是先放水還是西米和水一起放呢？香芋要另外煮嗎？還是和西米一起煮？還好，公公可以當我的顧問。

公公叫我將五百克芋頭去皮切粒，用鍋隔水蒸二十分鐘待用。另一邊將一點五公升的水放進一個煲內，加入六十克冰糖（喜甜者可增量），將水燒開後轉小火。一百克西米用冷水泡一下，然後往煲裡少量多次加入西米，不斷攪拌，令西米不結成一團，煲十分鐘後熄火焗十分鐘。將蒸熟的芋粒用攪拌機或湯匙壓成泥，芋泥和四百毫升椰汁放進西米煲內，開慢火攪拌，直至所有材料混合在一起。這樣，一煲軟糯香甜的椰汁香芋西米露就做好了。

星期一早上，我把西米露做好，應學校要求在湯煲外面貼上一張營養清單：西米、芋頭、椰汁和冰糖。兒子還在底下寫上「Thank you so much！Please enjoy the sweet soup！」

星期一晚上回來，兒子說，老師對西米露讚不絕口，許多人第一次喝這種湯。過了一個星期，家裡收到學校寄來的感謝卡，上面寫著「You are Souper！」

西米露可涼吃也可熱吃，想吃涼的可以煮得稀一點，涼後自然變得稠一點。不喜歡芋頭的可換成芒果或紅豆，不喜歡椰汁可加花奶，百般搭配，任君挑選。

西米露很容易做，所需食材也簡單，烹飪步驟也不複雜，廚房「小白」都可以做。