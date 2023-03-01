「叮鈴鈴…」 午飯過後，學校餐廳的大門還沒來得及關門，急促而清脆的上課鈴就催著我三步併著兩步匆匆走進教室。這時，高三班的學生就像水稻插秧似的，一個個坐到自己的課桌前。今天的中文課開始了！

四十五分鐘的課程，一眨眼差五分鐘就要下課；這時我發現坐在講台右前方的一個角落，幾個同學在交頭接耳，還不時朝我的方向瞟一眼。我當時心裡有點納悶，「是不是他們有什麼問題？」說時遲那時快，我剛好跟一個女同學對視，面面相覷了幾秒鐘。

我是一個乾脆俐落的人，最不喜歡藏著事情放到明天解決。於是，我招呼同學們安靜下來，「馬上就要下課了，關於今天的課大家還有沒有問題？」這時，剛才那個高三的女同學躊躇不定地舉起了手，吞吞吐吐地說，「李老師，我們幾個人一直以來都有一個共同的問題，但不知該不該問您？」我當時心裡有點兒小緊張，不知道他們究竟想問哪一方面的問題，「請說，抓緊時間。」

「老師，我們都知道您是一個智者，但您有朋友嗎？ 」

「啊，在這裡工作的每一個老師都是我的朋友。」原來是這個問題，我心裡不禁鬆了一口氣。

我在這裡工作近十年了，也算是一個老教師了。我的話音剛落，我注視著全班同學們的表情，好像我的回答並沒有給出他們想要的答案。我又問，「那你們究竟想知道些什麼呢？」

這個女生有點兒不太好意思地說，「我們經常看到三三兩兩的老師們在校園裡一起走來走去，一起在餐廳吃午飯，一起散步，而我們在高中的三年裡只看見您一個人獨來獨往。難道您不寂寞嗎？」

「哈哈，原來你們擔心我成為一個獨行俠呀！」聽到這裡，我臉上的笑容更加自信了。我從講台走到同學們的課桌前，跟這些青春期的青少年們分享我的「交友」理念。

「我知道，『朋友』對於你們這個年齡的同學們來說十分重要。你們的思維、自信和情緒往往都來自於他人對你們的認可。而我認為，交朋友的確很重要，因為我們每一個人畢竟都不是一個獨立的個體。反而言之，我們有親人、朋友等等的社交聯繫網。不過，我覺得在我們交朋友之前，我們首先要跟自己交朋友，自己成為自己的朋友，瞭解自己、欣賞自己、愛自己。只有做到這一點，你才會心中充滿愛，這時的你無論走到哪裡，遇到什麼人，都很容易交上朋友。與此同時，你的朋友也會從四面八方來，並主動伸出友誼的雙手，因為這樣一來你傳遞出來的是一種生活的正能量，傳播出來的是幸福滿滿的愛，散發出來的都是友誼的光芒。」

我的話音剛落，教室裡安靜了片刻，然後就響起了震耳欲聾的掌聲，掌聲蓋過了那尖銳的下課鈴聲。隨後，學生們一窩蜂堵到了教室門口；這時，有的學生過來跟我寒暄幾句再離開，有的過來與我擁抱，而那個高三的女生跟幾個男生一起還跟我照了一張師生合影。

我當時也不知道我的回答是否會滿足他們的好奇心，不過我相信至少他們在「朋友」一題上有了更加深刻的認識。