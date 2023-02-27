第一次見到她，我有一種訝異又不真實的感覺，彷彿一個不食人間煙火的倩影，從畫中徐徐走出來，誤入不屬於她的走道。

她年約六十出頭，有一副修長的優美窈窕體態及靜雅脫俗的氣質，踩著輕盈的步伐緩緩走在步道 上。她經常身著米色系列的高品質衣飾，頭戴薄呢貝雷帽，腳踏同款色軟短靴，盛裝打扮出現在眾人皆著輕便休閒運動服裝出行的步道上，顯得格格不入，卻很是搶眼，令人不免要多看她幾眼。

初見當時，我以為她僅是偶爾穿過步道的行人，但屢次與她不期而遇，我不禁開始對她產生了好奇。終於在一個偶然的機會我們自然地搭話。

她原是一名職業舞蹈工作者，大半生都周旋於舞台及舞蹈教室內，生活以舞蹈為重心。一年多前她得了一種罕見的病，不得不停止教舞，醫生鼓勵她外出多曬太陽增進免疫力 。

大病之後，她突然領悟到生命的脆弱，生死皆由天註定，無法違抗。她開始為自己規畫舞蹈以外的世界：工作室轉讓給一位知己經營，決定從此要照自己的喜好，光鮮亮麗地過著每一天。

她淡妝打扮，配合著剪裁得宜的衣飾，優雅地在步道上獨行，即使與眾不同，她卻感覺從容自在。

行走中她專注聆聽鳥鳴、觀看花樹景色，用心體驗並享受著過去被忽視許久的豐盛生命力。她語重心長地說，自己正在親身體驗「來日無多」，不要把好東西留到特別的日子才用，因為活著的每一天都是特別的日子。

如果有什麼令她高興的事，有什麼讓她得意的事，她現在就要去做、去看，不要等「特別的一天」再做。她說每天早上睜開眼睛時，都要告訴自己這是特別的一天，每一分鐘都是那麼可貴。

她的這番話，讓我回想起曾經看過的一篇文章，一位中年人的妻子去世不久，在他整理遺物時，發現一條雅致漂亮的絲質圍巾，他記得那是多年前去紐約旅遊時，在一家名牌店買的，高昂的價格標籤還留在絲巾上面。

他曾經問妻子怎麼不想把圍巾拿出來用？可是妻子總說捨不得，想等有特殊的日子才用，然而那特殊的日子卻是遙遙無期。他手上握著妻子未曾用過的絲巾，忍不住哽咽了。