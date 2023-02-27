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乞丐

羅文珠

同事凱莉對莫娜說，在天橋下有一個老男人流浪漢在乞討，衣衫襤褸，很是可憐，於是相約下班後一起去看一看。果然在十字路口的天橋下站著一白人男子。說是白人，其實皮膚黑得和黑人不相上下，只是臉目輪廓仍是歐洲白人樣。

他手上拿著一塊標語牌，上面寫著「願意為食物工作」（Will work for food）。流浪漢年約五十，略顯消瘦，樣子也還端正，臉上布滿皺紋，看得出曾經歷風霜。他站在路邊，對路過的汽車展示他的牌子，並無可憐之相。

凱莉說，他在這裡乞討有一段時間了，每天舉著牌子，當汽車在十字路口等紅燈的時候，他就向一輛輛汽車走過去求乞。經過的汽車有人可憐他，給他一點錢，他說聲謝謝，接過錢就走開；不給就走去下一輛車。他不開口乞求，只是向窗口望望，展示一下那牌子。莫娜看了也覺得可憐，「這麼冷的天，只穿兩件單衣站在冷風中」，拿出五塊錢給了他，他也是說聲謝謝就走開了。那天後，莫娜每天上下班都見到這男子和那牌子。

過了兩個星期，灣區的天氣轉冷，氣溫降至攝氏零度，莫娜開車經過那天橋，發現那個流浪漢不見了。這麼冷，可能休息一天吧？莫娜想。好幾天過去，也不見那流浪漢的身影，莫娜開始擔心起來，會不會是他病了？她回到公司跟凱莉說。凱莉說，「是呀，每天我上班都經過那，都不見他出現。天氣這麼冷，會不會凍病了？會不會凍死了呢？」兩個人都開始為那流浪漢擔心。又兩個星期過去，那流浪漢也沒有出現，於是她們作出結論，「他恐怕是凍死了。」

漸漸地天氣轉暖了，路邊的樹開始長出嫩芽；暖融融的陽光照著天橋下的街道和那流浪漢曾站過的地方，但是人已不在。日子一天天地過去，春天像是回來了。一天下班的時候，莫娜經過天橋，在和煦的陽光下，那流浪漢又出現了，站在同一個地方，「Will work for food」的牌子依然在他手中。莫娜忍不住開車到他身邊停下，問他：「這幾個星期你到哪去了？」「哦，我只是去了夏威夷旅遊，度假去了。」流浪漢回答她，莫娜聽了愕然。

我們每天工作的人，去夏威夷度假也不容易，要積蓄兩年才能去一趟。原來流浪漢乞丐和我們一樣，也是喜歡和能夠去旅遊的，看來乞丐掙的錢其實比我們還多呢！

記得以前讀過文章說，乞討只是生活的一種方式。乞討的人不見得就是窮人，他們並不是走投無路才去乞討的，這是他們選擇的一種生活方式。每天努力打工掙錢的人，一般兩口子省吃儉用，也要十年後才有資格談論買房子。

我聽說有一個每天都在舊金山唐人街、靠拉二胡乞討過生活的人，用乞討得來的錢買了一幢房子，以後依然每天在唐人街街頭拉二胡乞討。

汽車 夏威夷 灣區

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