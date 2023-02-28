鄰居偉恩不論體型或個性，都是個標準的美國白人。他身高近兩米，體重一百多公斤，又肥又壯，走起路來一搖一擺，最明顯的是他的大肚子。

偉恩直爽、幽默又熱心，那年我從加州 搬來馬里蘭州洛克威爾市時，不熟悉附近環境，有事找他，不論大事小事，他總是盡力幫忙。

「偉恩！我的除草機好像壞了，你能不能幫忙看一看？」有一次除草機拉了好幾次都發動，我去敲他的門。他出來接過拉繩，拉了一次又一次，汗珠子沿著肥嘟嘟臉龐往下淌，也是無法發動。

「我還有事，除草機先放這裡，我有空幫你檢查一下。」偉恩後院有工作室，裡面電器、機械、木工等，各種工具都有，院子除草不急，我就把除草機留他那裡。

「發動機是好的，高壓線圈，點火器都工作正常，是汽油濾清器堵住了，所以無法發動，我拆下清洗一下，弄好了。」隔天下午偉恩來找我說。

「太感謝了！請問要多少錢？」「只是清洗了一下，沒換零件。小事，不用計較！」修好除草機不要錢，出乎我意料。有回從外面開車回來，偉恩站在門口，不尋常地對我一直揮手，我停車搖下車窗問。「你車子底盤好像一根管子鬆了，我幫你看一下！」說完他就趴到車邊，不顧地上乾不乾淨，接著仰過身，從車子側面伸出手進去弄了弄。「有根管子脫落了，我卡了回去。你快去車廠修。」弄完，偉恩滿身是汗，氣喘如牛地站起來。「謝謝你，要不是你看到，會出大問題。」我由衷向他表達謝意。

偉恩在附近一所高中擔任維修主任，他和太太妮妮養了一公一母獅子狗。雙雙退休 後，常見兩人一人抱著一隻狗，坐在前院的雙人搖椅，一面輕輕前搖後晃，一面曬太陽，享受著退休生活。

偉恩太太比他胖，身體常出狀況，救護車三不五時會來一趟。有天半夜，救護車閃著紅燈，暗夜中把妮妮送進醫院急診處，那次她就沒再回來。

喪妻的偉恩，只有兩隻小狗作伴。說也奇怪，狗有靈性，也和人有感情，和妮妮比較親近的那隻狗，知道女主人走了，無心吃喝，情緒低落，沒多久也跟著走了。喪妻之痛未消，接著又喪狗，個性灑脫的偉恩，變得意志消沉。

下午天氣好的時候，偉恩和往常一樣抱著他的狗，一個人坐在雙人搖椅上，緩慢地前後搖晃。偌大的房屋，前後院高大樹蔭下，一個老人、一隻老狗，頗覺淒涼。鄰居都認識他，也都喜歡他的獅子狗，傍晚帶著孩子牽著狗散步的，都會停下腳步和他打招呼，小孩和大人，狗和狗，能玩上一陣子，暫時化解偉恩的寂寞。

「安！我要搬走了。」有天他對我說。「什麼？你要搬走，搬到哪裡？」我驚訝地問。「搬到西維州 的一間老人公寓。」他說。「住得好好的，怎麼要搬走？」我問。「房屋仲介說我這棟房屋每月最少可租五千元，西維州老人公寓連吃帶住，還有人照顧，每月才三千。」他接著說：「不是只為了錢，想到人一天天老去，總有一天需人照顧，我才下決心搬去老人公寓。」

不論種族膚色，年老是人生必經過程！不管年輕時多風光、多有活力，都無可避免會逐漸衰退。偉恩未能例外，但他有能力把自己的老年生活安排得妥當，讓人羨慕。偉恩搬走了，房屋空了下來，前院的雙人搖椅不再有人搖盪，也沒有竄來竄去的獅子狗。繁華過後，一切歸寧靜。