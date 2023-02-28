步入耳順之年，身邊不少朋友都在曬埃及旅遊的美照，心一動，埃及進入了我的旅遊清單，又加上了杜拜，把這兩處放在一起玩，打算體驗什麼叫穿越。

經過十五個多小時的飛行，終抵達此行第一站杜拜。我行走大街上，兩旁高樓鱗次櫛比、直聳雲霄，第一感覺是：新。杜拜自古半沙漠、半海洋、沒有淡水，近四十年才靠填海打造出世界一流的現代城市，大力發展旅遊業。「我們永遠要做第一名，因為沒有人記得住第二名！」酋長的名言為這宏偉壯舉定下了基調：最現代、最豪華、最新穎！

杜拜不僅有世界第一高樓、華麗的音樂噴泉，還有傳統老街上的魚市場、金市場、香料市場等，讓我想起上海城隍廟，倍感親切。現代、繁華卻不失古老、平靜，是我的第二感覺。坐落在阿布達比的謝赫扎耶德大清真寺，高大、氣派，但色彩線條簡單，更顯優雅安寧。柱子上的花紋是用寶石嵌入，令人驚嘆其富有。

阿布達比羅浮宮是阿拉伯半島最大的美術館，建築成本約六億美元，另不惜花費五點二五億美元，只為能與巴黎羅浮宮聯名三十年；又以七點四七億美元換取藝術貸款 、特別展覽和管理諮詢，只有再一次驚嘆。

人工填海造地而打造出來的世界上第一大島朱美拉棕櫚島，從高空俯瞰就像一棵棕櫚樹，令人難忘；更不要說那些金碧輝煌的酒店、綠波晃漾的海水、現代無人機的精采表演，集現代、華麗、傳統、寧靜於一體。

我又經四小時的飛行穿越到古老埃及，在博物館 聽導遊細說六千年故事；夕陽下的金字塔和獅身人面像，風采壯麗，無法想像古埃及人在日曬雨淋下經歷了怎樣的勞動。埃及和希臘的文化中心、地中海沿岸最大的亞歷山大港，曾經的開羅首都，被當地人稱為「地中海的新娘」，是埃及第二大城市。自亞歷山大大帝於公元前三三一年建立以來，古埃及文明與古希臘、羅馬、阿拉伯，基督教、穆斯林等各種文化不斷在此碰撞、衝突和交融。

在希臘化時期，它是古代世界七大奇蹟之一的亞歷山大大燈塔和著名的亞歷山大圖書館 的所在地；可惜歷經戰火、破壞和地震，歷史遺跡面目全非。但這裡仍有聳立一千六百年的龐貝石柱、在大燈塔遺址上建立的奎貝堡和新建的圖書館。

古羅馬劇場雖已殘缺破舊，仍令人足以想像當年的輝煌；面對蔚藍的地中海，品著美味的海鮮，聽著美人魚的傳說，我已不知自己穿越在哪朝哪代。

我在老城區巴西利卡風格的懸空教堂和洞穴教堂，聽著聖母瑪利亞與基督避難的故事，感受歷史與傳說的神秘氣息。十二世紀為抗擊十字軍東征而建的薩拉丁城堡，巍峨雄偉。

城堡內的阿里清真寺，寺角的尖塔像一把把利劍高聳入雲，巨大的圓頂沐浴在陽光下熠熠生輝。阿斯旺高壩，像橫跨尼羅河上的長虹燦然入目；今天的尼羅河，沒有慘案，只有那風鼓動著而悠閒滑動的三角帆船，時時飄來船夫的歌聲。

迎著沙漠裡的日出，驅車四小時，來到著名的阿布辛貝神廟，驚嘆古人能那麼精確計算出每年的四月二十一日和十月二十一日，陽光能準時照進洞內最深處，並能照射在拉美西斯二世的神像身上。現在整個神廟被搬遷到新地方，嘆息今人居然沒算準，晚了一天，如今變成每年的四月二十二日和十月二十二日。

回程有幸邂逅沙漠的海市蜃樓，分不清夢幻與現實。埃及，有太多的數千年古老神廟，每個都有那講不完的傳說。埃及，還有很多神廟在被挖掘中，太多的謎等待被解開，考古學家任重而道遠。埃及，正在建造新首都和新開羅，現代埃及正在冉冉升起。