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加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

機靈小孫女

潘健生

小孫女出生時，我們在美國，她還在襁褓之中我們就回國了。國內疫情起伏出行不便，一至二歲未能陪伴她成長，期間我們經常視頻通話，但畢竟「可望而不可即」。去年年底我們再次來美探親，再次看見她時，她已會走路了，說話伶俐。

她穿著一身小紅裙，胖胖的臉蛋，圓圓的雙眼，結實肉嘟嘟的手臂與雙腿，活脫脫一個可愛的小公主。可惜她有點淡忘了外公、外婆，羞澀地躲在媽媽身後張望我們。

兩個月的陪伴，她與我們玩得很熟了，而我們則充分領教了孫女的個性與可愛。

與哥哥斯文溫婉的個性不同，孫女稍見粗獷，說話大聲清脆。尤其令我感到驚訝的是，她捍衛自己利益的膽識與機智的行為。

有詩為證：《哥哥搶玩具》

哥哥逗她 /拿走了她的玩具  /孫女急了/哭喊爸媽/   「哥哥搶玩具！/哥哥搶玩具！」/媽媽制止了哥哥；第二天 /孫女吃朱古力/哥哥又來了/做出一副要吃的樣子/孫女又緊張了 /急中生智/哭著大喊：/「哥哥搶玩具！/哥哥又來搶玩具啦！」/於是哥哥被嚇了回去。

孫女還有一個本事，令我瞠目。有次吃飯，孫女不慎把塑料飯碟推到了地下，爸爸嚇唬拍了她的頭一下，她立即按著頭哭了起來。

以後每次爸媽稍有發出驚嚇她的動作，或者稍有不按承諾滿足她的需要，小孫女即按住那一次被打的頭部哭起來，意思好像是這次又被打了，委屈、疼痛。

大人見她用這麼笨拙的「機靈」撒嬌，怎麼忍心不順從她呢？

孫女還有一樣令我驚喜的天性是，她對音樂的喜歡與感受。才兩歲就愛聽音樂，每頓飯、每次乘坐家裡的車外出，她都要爸爸或媽媽打開音樂，然後按著節奏，準確地搖晃身體，很陶醉的樣子，我這小孫女啊。

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