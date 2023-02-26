自從去年底看了我的主治醫師以來，一個多月了，這些日子我的一顆心就一直懸著，外表看來似乎平靜，內心卻是波濤洶湧地此起彼伏，因醫生看了我上個月的心和胸腔檢查報告後，對我在十二年前乳癌切除部分後，經過化療和輻射治療，長的一個如指甲殼大小的硬塊，很不放心。

我的主治醫生只看了我七年，她對之前的診斷記錄不夠有信心，所以這次堅持做「診斷性乳房攝影 」和「乳房超音波」。我一再說明我的這個情況已經有十多年，那個小硬塊也從未長大變化，根據每年的攝影結果，只是鈣化而已；然而醫生一再對我說：「妳身體其他部位都很健康，為何不仔細檢查一下，確認沒有問題，那不是更安心嗎？」到底她是醫生，或許她有其他的疑慮也說不定，這樣更讓我擔心，最後只好不甘願的預約檢查。

時光一天天接近預約的日子，我也越來越緊張，還引起帶狀皰疹。先是右腰間奇癢，以為是褲腰摩擦造成，根據先生以前得過帶狀皰疹，剛好就是在兒子出生最緊張時。醫生看了，確定是帶狀皰疹，情況並不嚴重，吃藥十天後皰疹退了。

兩項檢查的日子終於到了，這天是入冬以來最冷的一天，清早只有華氏五十度。頂著毛毛雨，我一個人開車上了高速，外面又濕又冷，我的心更是冷得發抖。戴上了有姓名資料的手環，護士叫我坐等叫號。我想，這下要耐心等至少半個鐘頭了，掏出手機 ，心不在焉的滑著，然而不到兩分鐘，立刻就聽到叫我進去，好極了，免得我坐在那胡思亂想。

隨著醫技去照X光的儀器房，我一邊跟著她走，一邊嘮嘮叨叨的向她說我的情況，她和顏悅色的回我一些無關緊要的話。換了醫院無鈕扣的長袍，經過幾次在儀器上的擠壓，完成了，又去做超音波檢查，很快的也結束了。

房門打開，進來一位穿白大褂有白髮白鬚的印度裔醫生，笑瞇瞇地說：「妳很好，一切都沒有問題，不要擔心，沒有惡化的跡象，那裡只是鈣化了。」那顆懸了一個多月的心才真正放了下來，我對這位素未謀面的醫生，禁不住的一連串左謝右謝，心裡說不出的輕鬆愉快。

換回自己的衣服，走出醫院，雨停了，天晴了，太陽也微微地像要從雲端 擠出來似的。謝謝醫生的堅持，多日的擔心終於消失了，看看手機，才九點五十分，我還有整整的一天可用呢！