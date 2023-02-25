我的生日在每年的除夕，康兒告訴我，今年要在舊金山第一碼頭的一家南美秘魯的辣媽（Le Mar）海鮮餐館舉行。

當天一早上起來，外面大雨滂沱，天色莊嚴慎重，為了要加強體能和智力的鍛鍊，我就戴了口罩，穿好防雨冬衣，帶了雨傘坐上捷運，再改乘公車抵達康兒家。媳婦已經開車去接她的父母了。我的親家公和親家母，在我兒子還是他家女兒一文不名的同學兼男朋友時，就對他非常親切和藹，一點都沒有嫌貧愛富的跡象；親家對我們也是非常的友好和親善，凡是有什麼喜慶節日甚至度假，常常把我也包括在內，所以我的生日也邀請他們為座上貴賓。

十分鐘後，康兒在大雨中開車帶我和孫兒到達第一碼頭，那時大水已經淹沒了辣媽餐館前門，街道上一片汪洋，他把汽車 開到略為乾燥的側門，我們由側門進入餐館。

舉目觀望，這座餐館果然燈火明亮，寬廣大器，閃爍發亮的杯盤刀叉，雪白的餐巾配著寶藍色椅子，確實顯得很是富麗堂皇。

不久，媳婦的車到了，兒子幫助坐在輪椅上的親家公和拄了拐杖的親家母下車，大家經過熱烈地親吻和擁抱之後，一一就座。

南美秘魯菜受了日本移民 極大影響，喜歡吃生魚片，將魚肉用食醋其他香料醃漬而成，所以微酸、略甜、非常鮮香。他們的烹飪受到中國移民影響更大，看他們的砂鍋牛肉、鐵板海鮮和香煎鱒魚，不完全就是中國做法嗎？何況旁邊還放了一盤香菜炒白飯呢！不騙你，他們的土豆非常小顆，而玉米卻驚人的大粒。

飯後的高潮到來，全桌眾人張開大口高唱生日快樂之後，大家同分一小塊蛋糕；最後，又來了一遍熱烈的親吻和擁別。而最令人感動的是，我們埋完單向外走的時候，鄰桌的客人們也都笑嘻嘻地大喊：「祝妳生日快樂！」我們當然也興高釆烈地向他們揮手致謝。

餐廳外面仍然下著傾盆大雨，馬路早已變成水鄉澤國，兒子不由分說就按動手機叫了一輛優步出租車 ，老母在大雨中，坐在兒子叫來的溫暖汽車裡，想起他小的時候，生長在我們留學生不寬裕的家境中，能有今天，心中十分溫馨和感動。

回到自己的小窩，我立刻先發一訊息給兒子，告訴他老母親已經安全到家，讓他放心。梳洗完畢，換上乾淨清爽的家常衣服，屋外寒風冷冽陰暗，玻璃窗被雨水淋得矇矓模糊，房間裡面溫暖如春，帶著飽脹的肚子，爬上舒適柔軟的眠床，雖然才下午五點多，但一陣倦意向我襲來，覺得天堂正在向我招手，立刻倒頭呼呼大睡。但願新的一年，大家都健康快樂，萬事如意。