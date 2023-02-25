南加州 連著下了幾天傾盆大雨，氣象預報今天一點到五點放晴，我和女兒趁著晴空萬里，趕到阿凱地亞馬場看賽馬。

女兒節省，想著要買戶外自備椅子的便宜票，一個人只要五塊錢。我看看天氣，決定奢侈一點，花二十塊錢買戶內票，至少有屋頂遮雨擋陽。

天氣放晴，心情也特別好，我們母女話語不停的從停車場一路笑到馬場入口，兩個劉姥姥進大觀園，看著古歐式的建築，聞著隨風飄來的馬糞味，手中拿著剛買的賭馬指南，周遭是昂揚的凱旋曲小喇叭聲，走這走著，腳步都像馬兒般輕快了起來。

坐電扶梯到了座位區，匆匆往前走，我看到右手邊許多漂亮的包廂，全部都空著，天雨，幾乎沒有觀眾。

我告訴女兒：「我們就先坐這裡吧。」「這不是我們的座位，我們的是經濟票。」女兒腳步不停的繼續往前走。我拉了她一把：「反正沒有人，這邊也空著，先坐一坐。如果有人來了，我們就換一間而已，有什麼關係？」「不行，這不是我們的座位。」女兒不理我，翻過身繼續往前走。我追在後面，心中一肚子火，想著女兒已經成年了，還這麼不知道變通，怎麼去面對這個社會？這麼硬的脾氣，在外面一定會吃虧的。

號角聲又吹起來，比賽已經要開始，女兒還在前面找座位。我越想火氣越大，氣得想乾脆回家不看了，真想追上去扯住女兒大罵一頓，一連串的謾罵準備從口中冒出來。「從小教你的都忘記了嗎？」

從小教你的什麼？我突然想到爸爸從小教我們的：「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」我從小也是這樣告訴女兒，不對的事就不要去做，千萬不要起頭，不要試探，不要讓魔鬼有試煉我們的機會。

那沒有票去坐別人的位置，算不算侵占？如果這只是小小的問題，界線在哪裡？在什麼情況的時候才算大大的侵占呢？很多時候錯誤是不是都從這麼一點點的自我解說、自我安慰而發生的？女兒的堅持沒有錯呀，我的氣好像漸漸消了。

比賽開始了，場上馬匹們飛快的奔馳著，觀眾們鼓譟的聲音讓我也跟著興奮起來，忍不住謝天謝地，謝謝天地替我保留住女兒心中黑白分明的純良。

加快幾步追上女兒，我對她笑一笑，告訴她：「下次我們來買包廂票，嘗嘗有錢人過癮的滋味。」