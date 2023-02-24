今年逢兔年，和大家聊聊我在加拿大 住過的兩個家，和兔子所結的緣。

兩個住處都位於安大略省，第一個住處在有玫瑰城美譽的賓頓市，以前沒有GPS的年代，打開賓頓市的紙本地圖，差不多正中心處就是我家。其實那只是一座小社區中的一個居住單位，鬧中取靜，鄰居和善，周邊處處都是公園、樹林、草坪、湖泊，環境非常美好。

我們這個家格局配置合宜，屋前屋後都有庭園，前後庭園並以兩道和左右鄰居比鄰的青草地相連，而無論前院後院，庭園也都和左右及後院人家相連，站在二樓真是一眼看不盡的綠意美景。

割草和剷雪的事我總是搶著做，雖然累人，我卻都做得非常開心。但有一次由小女兒負責割草，割到後院時緊急停車驚呼家人前去觀看，接近時才看到靠近後院棧板平台的草地上，出現了一窩兔子。

牠們就隱藏在一個青草較長而相對隱蔽的小洞裡，女兒割草割到這裡，發現青草微微抖動，立刻停下割草機，若是這事由我這個粗心人來，一定直接割下去，這後果就不堪設想了。

每一隻兔子都還很小，兩個巴掌就可以環抱住全窩約七、八隻，眼睛都還沒張開呢！我們小心翼翼把小兔子塞回洞，互相提醒此後一段時間不要割草，下棧台要去踩踩草皮、逛逛後院，也務必繞遠些，以免打擾了牠們，這樣一直拖了約一個月才悄悄靠近探望，整窩兔子想必早已長大，只剩下空巢了。

我們這個家其實野生動物也是不少，兔子並非罕見，連浣熊、臭鼬都來過，卻是第一次碰到一整窩小兔子，覺得新奇又有趣。

離開賓頓，兒子在南安地區買了一座附有非常寬廣森林的百年老屋，這下子與兔結緣更深了；我在後院菜園草地閒走，好幾次都被奔跑跳躍的野兔直接撞上。

有一次兒子輕聲呼喚我們，靠近一看，在一大叢薰衣草下方竟然又是一窩小兔子！兔媽媽選擇薰衣草旁做窩也是明智，因為薰衣草的氣味濃香，可以遮擋小兔子的氣味免招來天敵。

這裡有什麼天敵呢？且不說天空中成天盤旋的鷹類及其他各種猛禽，地面上野生動物更是種類繁多，小兔子遇上了根本無招架之力。

我目前在台灣的住處不遠就是海岸防風林，以前不但野兔很多，狐狸、白鼻心、臭鼬、穿山甲、石虎都有過，最令人難以置信的是，一些海岸人家迄今仍津津樂道當年在林中圍獵山豬的往事。只可惜近年來防風林土地一直被移供他用而變得殘斷淺薄，野生動物難以棲身，野兔恐怕早已絕跡了，兔年無兔，也是遺憾。