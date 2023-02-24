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承擔

胡百音

過完年，迎接新的一年到來的同時，卻也不由自主的感受到過去這幾年，慢慢由被照顧者轉換到照顧者角色的變化。首先是父親突然過世，一年之後母親心肌梗塞，同時被診斷出失智症。

在這之前，總是很期待寒暑假帶著三個年幼的孩子回台灣。回到父母家，心裡總是多了一份踏實，除了被父母餵飽飽，還能夠放心的把孩子交給父母，讓自己有一點時間休息。

隨著父親過世、母親生病，寒暑假回台灣變成了一項艱鉅的任務，即便請了一位專業的看護照顧母親，台灣的家還是有大大小小的事情要處理：繳房屋稅、修理水管、更換冷氣、陪母親就醫回診……，母親還健康時，完全不用操心的事情，現在全部要一手包辦。

就這樣，漸漸發現，母親和我的角色已經對換，現在母親是被照顧者，我是照顧者。有的時候，對於這樣的角色對換還是會有點不習慣，也可以說是還沒有辦法完全接受。之前喜愛社交的母親，現在白天大部分的時間都坐在沙發上；因為失智症，她已經無法自己走路，講話也常常語無倫次。

角色對換的時間點不是由我決定，從來沒有問過自己是否能夠扮演好照顧者的角色，但無論是否準備好，都必須去面對。

前幾天看到某位知名作家在臉書上寫道：「人生下半場，只要能好好承擔，便是圓滿。」這句話帶給我安慰，也帶給我勇氣。好好去承擔照顧者的角色，不論做得好不好，願意去承擔，人生就不會有遺憾。

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