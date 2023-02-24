接近退休年齡，這輩子在洛杉磯 工作了幾十年，每年利用節假日旅行幾次，已經去過全世界的六十個國家，唯一缺憾的就是非洲。一直想去看看，印象裡非洲還是落後、貧窮、髒亂及傳染病流行，未能下決心遊覽非洲，望而卻步。

居家避疫兩年多後，夏天在網上看到有去南非和納米比亞兩個星期的郵輪 ，不禁心動，覺得跟著郵輪組織的活動會很安全；再查一下靠岸旅行的行程，有不少是去野生動物保護區的參觀。我太太專業是動物學，願意去，於是就決定去非洲旅行。

二○二三年的大年夜出行，從洛杉磯到開普敦飛行加上轉機一共二十五個小時，十分辛苦。開普敦夾在大西洋與印度洋之間，氣候溫和。開普敦機場不大，乾淨整潔，從機場到郵輪碼頭的高速公路上，看到路邊有不少整齊的住宅區，但也有類似貧民窟的街區，都是薄鐵片搭建的簡陋棚子，每個棚子上都有衛星電視接收器。

第一天從碼頭上步行到周圍的購物中心、餐館、酒店、辦公樓，當地人似乎很滿意他們的生活。讓我驚奇的是：我們走過約兩英里的路程，居然有五個藝術中心，展出和銷售非洲藝術品；路邊各種各樣藝術雕塑比比皆是，美不勝收。在當地酒店的咖啡館賣的咖啡味道濃郁，僅兩美元，是美國價格的一半。

第二天在船艙睡覺時，感覺腹部疼痛，一夜未眠，早上給船上醫療中心打電話，讓我們馬上去。中心有兩個醫生，五、六個護士，我躺在病床上，護士立即做心電圖。一會兒結果就出來了，醫生通知我，腹痛增加、白血球升高、發燒、寒顫、右下腹部反覆跳，診斷是急性闌尾炎，需要靜脈輸抗菌素並急診手術 治療。我一聽就矇了，現在是在遠在非洲大西洋的船上，幸運的是那天在摩索灣停靠，醫生要馬上聯繫岸上的救護車，直接把我送到當地私立醫院急診。

假期付諸東流是小事，救命要緊，可我們是在南非的小地方，人地生疏，對當地的醫療條件一無所知。就這樣懷著忐忑不安的心情，乘救生艇到岸邊，上了救護車，直奔醫院急診室。

醫院不大，硬件設施與美國醫院有一定的差距，但醫生護士都講英文，也很熱情。急診的醫生檢查後通知外科醫生並要CT檢查；放射科醫生指著GE的機器驕傲地告訴我：「我們是第三世界國家，可我們有第一世界的醫療設備」。CT也證實了闌尾炎的診斷，外科醫生簡單解釋病情之後，就準備手術。

從進入醫院急診室到手術室大約四個小時，醒來後已經回到病房，肚子上有三個洞，隱隱作痛。護士們在周圍進進出出，一會兒外科醫生來到床前，告訴我術中發現闌尾發炎膿腫，腹腔內有化膿性腹膜炎，已經都清除乾淨了。

隔天起來，感覺肚子有點不舒服，醫生鼓勵我走路，只好弓著腰在病房走廊裡走來走去，這才有機會看看非洲的醫院是什麼樣子的。醫院很乾淨，護士大多是黑人女性，而醫生大多是白人男性，每一個人都是十分友好，笑臉相迎。

靜脈輸了兩天抗菌素之後，醫生通知我一切正常，可以出院了。謝天謝地，終於可以回家了。從網上買到兩天後的機票，經過了兩次轉機和二十五個小時的飛行，總算回到洛杉磯的家中。

事後查了一下，摩索灣是一個九萬人的南非小城，能有這麼好醫療設施和醫護人員，我很幸運，也徹底改變我對非洲的認知，當地人的熱情，友善和醫院的醫療水平之高，都讓我刮目相看。

計畫了很長時間的非洲郵輪行，僅用九天時間，飛行兩萬兩千英哩，機上兩天、船上兩天、醫院兩天、酒店三晚、又返回洛杉磯；雖然沒有去我們想去的地方，但在非洲患上急症能夠得到及時妥善的治療，安全返回，也是不幸中的萬幸了。