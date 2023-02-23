前些時候在家園讀到小雨人的一篇「羊群效應 」，使我想起了它的相反面，大概可稱之為「貓族效應」，心理學上沒這名詞，是我湊出來的，但也其來有自。

我早年任教時的學校有三個學院：商學院、教育 學院和文理學院。文理學院系所最多，教員和學生數也最龐大，但每次有重大校務會議表決時，我們文理學院多半失敗。

院長在院務會議時，曾感嘆地說，帶領我們這些人就像趕一群貓，老是各有各的主張，總不會像一群羊一樣，跟著領頭羊，乖乖走在一起。既然貓不是那麼聽話，不能成群，所以我就稱為「貓族效應」。

由上述可知羊群效應，自有它的好處，就是只要有影響力的人出頭，登高一呼，就會獲得大家響應，容易團結，集體行動，達成目標的效率自然是好過一盤散沙似的貓族。

我和老伴早年執教時，既然都屬文理學院，自然是貓族，女兒大概自小受著我們言行舉止的影響薰陶，也不知不覺的就成了貓族。這在成長過程中，未嘗少給我們帶來困擾，因為她常會有很多歪理讓我們無法說服，但也帶來了很多省心的時候；她養成了很好的獨立思考和閱讀習慣，不會盲目受社會大眾文化和同學們所作所為的影響，如趕時髦、追星、追劇等，她從來沒做過。

我小時候是會受同學和外人影響的，記得我想做某些事或想要某些東西時，常說的一句辯詞就是，「同學都是那樣，如何如何的。」媽媽的回話則是，「你不會自己想一想，就跟在人家後面，作跟屁蟲。」我想我雖大致說來是被母親調教得不盲目跟風，但我的本性可能也還是比較貓族的，因我向來不是那麼喜歡湊熱鬧，而且年少時一讀到陶淵明的「少無適俗韻，性本愛丘山」， 就覺得他說到我心裡的話。

貓族的好處是在秉持原則、我行我素時，可無視別人的眼光。像我每次看到電視上時裝秀，無非是衣領變寬變窄，褲腿變長變短，或變粗變細，尤有甚者推出所謂今年時裝的流行顏色，我的反應就是，穿成像他們說的那樣，有那麼重要嗎？而我的衣服都是穿了不知多少年的，我不仍活得好好的嗎？手機 有必要年年換新嗎？我的購物欲可說是極低，有時也會自嘲對社會經濟發展沒有貢獻，但繼而又想，經濟的無止境擴張，不就是消耗浪費更多的自然資源，製造更多的垃圾汙染嗎？

以我這貓族的想法，世界上很多事情本來很簡單，問題發生多是庸人自擾而來，如環保本來很簡單，只要大家不浪費，東西都省著點用，地球就自然可以支撐得久些。

可是如果沒有羊群效應，除了前述在達成目標的效率會差很多外，社會上很多娛樂、體育運動界和政壇的偶像也就都無法存在，八卦 新聞也沒了，世界也許就會變得無趣乏味得很多。

好在我相信，政壇大老們為了鞏固他們的權勢，商界那些年入數千萬的大老闆或CEO要維持他們每年財產仍繼續加大，是不會讓這種事發生的，而在他們的持續培養下，羊群效應不會消失。

希望羊群效應和貓族效應能達到一個讓地球可以維持下去的平衡。