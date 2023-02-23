晚上近十一點，我下意識拿起電話要打給一個人，突然想起那個我曾經每天都通一次電話的女孩已經展翅高飛，於上年十月底遠赴加拿大 溫哥華展開新生活了。

怡怡是在香港 的表妹的獨生女兒，二○一八年底高中畢業後，選擇來美國洛杉磯 留學，表妹將她託付給我幫忙照顧。

第一次離開家、到異國求學的怡怡是個非常獨立堅強的女孩子，雖然置身於陌生的城市，但她的學習目標非常明確，而且很有計畫、有步驟朝著目標前進，她一口流利的英語也讓她很快就融入其中。她先在一家社區大學讀了一年半，便以優異的成績成功轉入有名的加州大學洛杉磯分校（UCLA），繼續讀兩年。

雖然怡怡從不讓人操心，但每天晚上我一定打一通電話問候，因為她住在離我家開車三十多分鐘路程地方。

每次聽到她的聲音我都很開心，聽她分享一天下來的生活學習如何，八卦一下她有什麼趣事；有時我也分享工作上的點滴，她也很耐心地聆聽我的傾訴。有時遇上她功課忙碌，我三言兩語便結束聊天不擾她。每到周末來臨，我都邀請她來，只要她確定來的時間，我就盡量確保當天不要安排其他活動；每當我問她喜歡吃什麼美食好為她準備的時候，她都很貼心地說：「您做什麼我都愛吃，我不挑食，不用特別準備。」話雖如此，但是她最喜歡的芝麻糊甜品還是基本每次不缺席。

因為怡怡沒開車，每次來，我都陪她去超市購買一個星期的食材，精打細算的她從不浪費錢買太貴的食物，而是盡量買既營養均衡又划算的食品。她從小就跟隨媽媽學得一手不錯的廚藝，有時她還很有心，做上一道拿手菜帶來與我們分享。很多時候與她出門，人家以為她是我的女兒，我都笑著回答說：「是我的小女兒！」秀外慧中且高挑的她，戴著眼鏡顯得書卷味十足，確實非常討喜。

怡怡每次來到我家，就如同回到自家一樣自在開心，尤其和我相差幾歲的女兒也是相見歡，兩個人一起暢所欲言或外出買零食，一如當年我與表妹的深厚感情，我們也樂見她們的姊妹情可以互相扶持，貫穿她們的人生。

到了吃豐盛的晚餐前，我都要求大家一起拍幾張合照給遠在香港的表妹看，雖然怡怡不是很喜歡照相，但我每次的提議她都欣然配合。當表妹看到女兒笑靨如花的照片時，甚覺寬慰，她明顯感覺女兒沉靜的性格開始變得活潑開朗，笑容也越來越燦爛。

跟表妹說起怡怡的改變，表妹總是笑聲不斷，為著那個曾經不愛說話、沉默寡言的女兒有如此大的改變而欣喜不已。去年六月中在怡怡大學畢業的時候，表妹排除改了三次機票及回港隔離七天的困難，總算如願來到洛杉磯，見證了僅用三年半的時間以優異成績畢業的女兒的隆重典禮，那一刻她也忍不住流下了幸福的淚水。

在緊張的求學過程中，怡怡也不忘抽出時間考駕照，她希望在加拿大繼續深造及發展，做事周全的她也順利拿到了簽證。看著她走的每一步都如此順暢，我是由衷寬慰，因為我明白她的勤奮努力值得擁有這一切，而除了她自身的努力之外，她的父母也在勤勤懇懇工作賺錢，全力提供她所有在求學路上的開銷，彼此的付出有了最大的回報。

陪伴是最長情的告白，在怡怡的求學之路，我有幸陪伴她一程，那每一個晚上在電話中的細訴，或長或短或笑或惱，都將成為人生回憶中難忘的一部分。看著她欣然奔向更美好的生活，心中既不捨她的離開，但也只能給予無限的祝福。

我們相約只要有時間一定要聚在一起，而我也不忘叮囑她，無論何時何地都別忘了與我分享她的喜怒哀樂，我永遠是她最好的支持者，哪怕無法每天通電話，但只要願意傾訴，時間一定留給彼此。