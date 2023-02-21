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我的三斤半

彗心

在農貿市場常聽到賣家吆喝兩斤、三斤時，很自然就想起我的外甥穗鳴，因為他出生時體重僅三斤半，故人稱三斤半。

一九八○年，姊姊在廣州婦幼保健院生產，當聽到嬰兒的第一聲啼哭時，我高興得不得了，殊不知她孕期反應強烈，攝入量不足，儘管足月，但外甥出生時僅三斤半，要放保溫箱。由於當時保健院人手不足，我自告奮勇配合護士看護了三天，清理排出黏稠得像柏油一樣的墨綠色胎便，餵水和葡萄糖，看著他黃褐的面色、低陷的腹部和突出的胸骨，惶恐終日；幸虧是足月產，他很快告別保溫箱回家。看到沒有優良遺傳基因的他，八歲時身高和體重僅達正常發育的一半，我十分擔心。

殊不知打自懂事起，他逐步樹立先天不足後天補的決心，積極參加文體活動。小學參加市小學生合唱團，肺活量大增，初中進入業餘演員訓練班，蹦蹦跳跳上了癮，即便在家也上竄下跳走芭蕾舞步，但體重和身高還達不到同齡的標準。

移民美國後，外甥除了學習工作外，堅持健身強體，終於達標。看到警員個個身材高大、威風凜凜，彷彿一揮手就能把你摔出十萬八千里，羨慕極了，經過嚴格的體能測試，外甥成為加州的一名警員。入職後，看到身材走樣的同事調離一線崗位，在為他們惋惜之餘，進一步體會到警員的職責是擒兇追贓、懲惡鋤奸，除了心理素質過硬外，還要有體操運動員的柔韌、長跑運動員的速度、舉重運動員的肌肉，才能在維護社區安全的同時保護自己。

如果說當初的健身屬於興趣和自我形象，那麼如今的健身強體增添了社會責任感。為此，他制定了符合自身的斷練計畫，做到工作與健康兩不誤平衡，每天俯臥撐、青蛙跳、跑步是常態，手腳練出老繭，鞋磨破不少；他還熱中於海上運動。聖地牙哥是世界聞名的千帆之都，在節假日他把帆板運動作為健體的項目之一，成了浪裡白條，與海浪共進退，與疾風共奏鳴。

由於他堅持在事業中求健康，在健康中求事業，多次獲得警局的嘉獎並提升為警長，雖然已過不惑之年，但呈現在人們眼前的是一個五官輪廓分明，身材偉岸，結實的健美男。有次他患了闌尾炎，接受手術治療，術後嚴格遵守醫囑，循序漸進進行康復鍛鍊，恢復得很快，連醫生都稱奇。

為了鼓勵更多人參加體育鍛鍊，他在微信朋友圈發布自身一輪又一輪的健身照，每一個動作都像在訴說著一個個刻苦的故事；他也在社交平台與粉絲互動，切磋健身秘笈，旨在幫助胖子瘦身，瘦人增磅，人人擁有一副好體魄去追夢。在他的帶動下，兩個未成年的孩子也走出遊戲室邁進健身房，實現家庭、健康、事業三豐收。

在全球爆發新冠疫情後無法出海，他把車庫改為專屬健身房，花一千多元從跳蚤市場買來健身器材，以此作為對抗衰老，保持年輕心態更好地服務社會的良藥，自稱要臭美到七十歲，而我篤定，在這基礎上他再臭美十年也不為過。我的三斤半！

健身 運動員 手術

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