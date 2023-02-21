二○一九年春節前夕，由西雅圖赴紐約旅行，住在法拉盛 某酒店。出門步行五分鐘，是聞名天下的唐人街，一晚站在酒店窗口往下望，見到燈火簇擁處有小公園，半個足球場大小，四邊栽種花草樹木。

次日傍晚看時間尚早，與親人步往小公園，忽聞一陣歌謠裊裊傳至，放眼望去，一位三十左右的年輕華人 抱著吉他自彈自唱，他沉醉投入，用英文吟唱一首聽來音符相當熟悉的歌謠。年輕華人看我們走近聽歌，立即轉換原有中文歌詞唱下去，那歌聲動聽，吸引華僑華人，也吸引膚色各異人士。

平時赴國外旅行，常常可見街頭有歌手賣藝。於我而言，內心佩服年輕華人先使用英文唱至半途，瞬間再轉用中文唱出同一首歌。

一曲唱畢，但聞掌聲飄溢開來，幾個圍觀者掏出錢包說付給年輕華人小費，年輕華人抱拳拱手說謝謝，說他不是街頭賣唱者。說罷，年輕華人繼續自彈自唱，唱出華人耳熟能詳的中文歌。

年輕華人姓梅，祖籍中國南方近海的一座小城市，兒時跟父母親移民紐約，在法拉盛長大。梅先生說他父親出國前，在城區中學做音樂老師，從小受到薰陶，潛移默化愛唱歌，現在唐人街開文化小店。

夜幕拉下，小鳥在大樹上來回紛飛。梅先生說，他小時每兩年返老家看望故土難離的老爺爺、老奶奶，遺憾的是，自從老爺爺、老奶奶辭世，他沒回去十年了。他坦率地說：「老爺爺、老奶奶不止一次提醒我，希望我多找機會回鄉村老屋住幾晚。」幾個月後，梅先生與我語音電話，說他春夏交界陪父母親回鄉一行，很興奮。

臨近鼠年前夕，我又計畫赴往紐約辦事，料不到一場疫情 突如其來，不得已取消了行程。我幾次給梅先生打電話，不見他接聽，還是他主動給我回撥電話，說唐人街華僑華人社團行動起來籌資購買醫療用品支持有需要的人群，那幾天他關閉文化小店，參與相關活動，各膚色人士同樣給予支持。

時光如流，轉眼間過了三個年頭。人們說，現在已是後疫情時代，生活逐漸恢復了往日的安穩與熱鬧。

午間，我在住屋後院子享受清新空氣。天空高遠，白雲飄飄，想著又一個新年了，打電話問候梅先生。我與梅先生不約而同說：「新年快樂！」他應該按下免提鍵，接著是撥動吉他的聲音。我哈哈一笑說：「過新年了，抱吉他彈唱？」梅先生開心地說：「只要唱歌，內心總能充滿了力量。」

我期待地說：「可不可以讓我看一場網播呢？」過一會，我通過手機視頻直接觀看梅先生唱歌。這是唐代大詩人李白寫的《送友人》，由梅先生譜曲唱出來，歌聲入懷入情。梅先生彈奏一曲，才放下吉他。他放緩語氣說：「今時今日仍要多多保重，祝福大家在新的一年，身體健康，平安吉祥。」

一陣清風撲面而來，我看看蔚藍色天空，幾隻小鳥掠過，落下了清脆鳥語。於是我在手機給梅先生留言：「你抱吉他彈唱動情動聽，我希望再去紐約現場聽歌。」