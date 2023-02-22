第一次到劍橋是在台灣進入職場不久後，我賣了公司一張電腦股票，跑去當背包族；一個人到歐洲自由行。我從瑞士的伯恩、洛桑、日內瓦、巴黎，最後來到倫敦，只剩幾天的時間，仍抽一天搭火車，到嚮往已久的劍橋。

我沿著康河漫步，輕輕哼著徐志摩的「再別康橋」，享受年輕浪漫情懐；雖沒有機會如詩人「撐一支長篙，向青草更青處漫溯」，已覺不虛此行，人生有時須將美好的事留待下次遊賞。

二○○六年夏天，二訪劍橋時，我已在加州 矽谷定居，踏上紅毯，多年時光在指隙間流逝，感恩的是隨著夫婿傑出差，跟班而來。那天出了希思羅機場已是星期二夜晚，我望著駕駛座在右邊的租車 傻眼了，建議傑慢慢開到無車的馬路練習一下；但傑自信滿滿像青少年般，一踩油門，車就飛噴而出，沿路摸黑平安到劍橋。

隔天傑上班後，我即一人逍遙遊。劍橋處處充滿歷史痕跡，八百多年老鎮、數一數二世界最古老最好的學術殿堂，我只是遊客，但沉浸於劍橋的氛圍中，不自覺地有學生般的心態，想把這裡的美好，在短暫幾天的行程中盡量放進記憶的匣子裡。

再次來到康河邊，垂柳隨風飄揚，綠草如茵，代表性地標國王學院禮拜堂(King's College Chapel)，和克萊爾學院構成一幅美麗的風情畫。我望著船悠悠地撐過，不禁想加入行列；但又思應把最好的留在星期六與傑同遊。

我繼續溜達，走過三一學院和聖約翰學院後，右轉往市中心走，入書店聞書香；逛傳統市場，看五顏六色的蔬果；不經意撞見頗有來頭的圓形教堂(The Round Church)，造型仿耶路撒冷聖墓教堂，是英格蘭仍在使用的四個中古世紀圓形教堂之一。

走累了在咖啡館歇腳，享飲英式下午茶。我聽店員建議，再到大聖瑪麗教堂(Great St. Mary's)，爬大學教堂塔，飽覽劍橋風光；晚餐與傑挑選了一間氣氛不錯的餐廳，炸魚薯條加上啤酒，回飯店後倒頭大睡，愉悅的一天。

此行我抽一天搭火車向睽違已久的倫敦打招呼，喜愛花草的我，另一天到劍橋大學植物園 走走，其占地四十英畝，栽種了來自世界各地八千多種植物，料想不到偶遇「牛頓的蘋果樹」，又名肯特之花，據說接枝原樹，啟發牛頓提出萬有引力定律。

星期六早晨，傑與我邊逛市中心，邊往北朝平底船碼頭方向走，結果我們沒有撐船，而是付錢請人撐篙，兩個人舒服地坐在船上，觀賞兩岸的景致。

康河的每一座橋都各有特色，先迎面而來的是唯一的廊橋，亦是僅有維多利亞哥德式的嘆息橋；又穿過古典風的克萊爾學院橋，劍橋現存最古老的橋梁，波中追逐戲鬧的水鴨，岸上低頭吃草的牛群，增添無限遊趣； 最後撐過拱門似的數學橋，但整座橋以直木建造而成，因複雜的工程運算而聞名。

上岸後，傑歡欣地說：「來『矽沼地Silicon Fen』上課，沒有上班的壓力又能搭船遊康河，滿載而歸！」我則輕輕哼「再別康橋」，期盼三訪劍橋。