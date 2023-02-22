在老家山東濟南過農曆年的時候，大年初一要包素水餃，媽媽說，這是因為除夕大魚大肉吃多了，初一吃素水餃可以讓胃休息。過年得說吉祥話，水餃是元寶；水餃煮漲開來時，得說水餃「笑」了。禁忌可多了。

來到台灣後，每年初一總會全家總動員包素水餃。素水餃的餡兒主要是大白菜及綠豆粉絲，切碎的白菜加鹽會出水，得先把水擠乾後，才放其他切碎的食材，包括泡好的冬菇、豆腐乾及用水泡軟的粉絲。攪拌前必須加薑末，因為薑是熱性的，它可以中和大白菜的寒性。除了鹽之外，還放的有白胡椒粉來調味。

包的時候，媽媽和麵、擀皮，我們子女三人負責包，爸爸負責遞盤子來放包好的水餃。我們三人包還趕不上媽媽一個人擀皮兒，過一陣子，媽媽還得放下手中的擀麵杖幫我們包，以解決越積越多的水餃皮。心中納悶為什麼媽媽怎麼會擀那麼快？有一天忍不住問媽媽，她說就跟其他事一樣，熟能生巧。

為了增加趣味性，媽媽會在餃子 裡包上花生米（家鄉叫長生果），吃到的人，這一年身體會健康；或包上一枚硬幣（代表財富），吃到的人，這一年會發財；或是包一顆糖，吃到的人，這一年會過得甜甜蜜蜜。有一年為了吃到這些有特別餡兒的餃子，我在盤子裡翻來翻去的找，媽媽說這樣就是吃到了也不準，我只好放棄；媽媽其實是藉機會教我要樂天知命，凡事不必強求。

來美國後發現，華人超市 內賣的水餃大部分是葷的，很少有素的，更別提最想吃的媽媽包的素水餃。

求人不如求己，於是憑著經驗與記憶來包素水餃吃，幸好所需食材在華人超市都能買得到，倒是和麵是最為困難，試了好幾次才成。另外要注意的是，擀皮的訣竅在於要中間厚、邊上薄，因為包水餃時，皮的邊捏到一起，和中間的厚度相當，煮起來受熱均勻，煮出來才不會像媽媽說的「笑」了。但是不管如何，總覺得沒有媽媽的素水餃好吃，因為餃子裡缺少了媽媽的味道。