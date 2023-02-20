據報導，春節期間一架中國內地飛機在高空遭遇亂流，引發劇烈顛簸。機艙裡響起尖叫聲，有旅客生怕會有不測，還用手機拍下了外面機翼搖晃的情景。這則消息一度衝上熱搜，相關航空公司還在微博上特意做了說明，表示一切都好，並無人員受傷。

記得學《新概念英語》時讀到一篇短文，提到無論多老道的旅客都會對高空搖盪感到心驚膽顫。多年來的飛行經歷，讓我不時想起那篇短文。

我第一次坐飛機是從北京 飛洛杉磯 。老一代飛機給我的感覺挺笨重的，轟隆隆的引擎聲全程不斷，以致下機後我耳邊仍然嗡嗡作響。那時候對飛行沒有概念，也就不會害怕，心裡更多的是首次出國的興奮。

後來坐了無數次飛機，顛簸最厲害，留下難忘印象的有兩次。一次是飛機在廣州機場冒風雨起飛後的中度顛簸。「中度顛簸」是乘務員說的，她要大家坐好，繫好安全帶。飛機左右搖晃外加「上躥下跳」，心想早知這班飛行這麼可怕，還不如和家人一起坐另一個航班。那天稍早我先生帶著兩個孩子坐另一班飛機飛往北京，我的航班飛上海。第二次遭遇烈度顛簸是從烏魯木齊飛喀什的時候，據說那陣子那帶發生過沙塵暴 ，飛機在空中搖盪得很厲害，估計是沙塵暴引發的亂流還沒完全平靜的緣故吧。

遭遇亂流是飛行的家常便飯。儘管如此，高空顛簸仍然會讓人心生忐忑。我有一位朋友還專門請教航空公司的人，吃了顆定心丸。她說航空公司的人告訴她，亂流因素都包含在飛機的設計中，都可以應付，無需擔心，還說飛行是最安全的交通方式。也是，現代生活需要騰空飛行，人們就需要適應它與陸地交通的不同。更重要的是，對於無法掌控的事情，我們所能做的就是放下擔憂，因為擔憂也沒有用。我另一位朋友說：他一上飛機就把一切交給上帝，表達的就是這樣的思路。不光飛行，人生有不少事也有這一層道理在：行星要撞地球啦，世界末日啦……如此種種都不以我們的意志為轉移，那就放輕鬆些，該做什麽做什麽。比起「杞人憂天」，順其自然會好過一些。