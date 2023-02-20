參加本市的集郵俱樂部已有好些年，雖然每兩周一次的聚會我大都出席，還積極競拍郵品，但每年底舉辦的聖誕聚餐兼抽獎活動，我卻缺席好幾次，大都因為那時候密西根往往雪多天冷，我和妻總要去暖和的外州或外國旅遊避寒。

前年底，因全球新冠病毒仍在肆虐，本想再搭乘的國際遊輪又傳出不少遊客染疫消息，嚇得我們只好窩在家裡。當時集郵俱樂部又召開聖誕聚餐會，我便欣然參加，還幸運中獎，捧回一隻品牌叫「Zero water」的淨水過濾塑料大杯（Pitcher)。

只要將自來水倒入杯口裝置的過濾器，慢慢過濾流下，五、六分鐘後便能獲得滿杯淨水。鑑別其純度呢？把電子測水筆淺插於杯口自來水中，一按開關，瞬間可見數據在120上下；再把測水筆插入淨化過的水中，立馬顯示讀數大幅降低到3至5之間。根據產品說明書，水的讀數越小，說明其中的各類不良雜質越少，水質也就越純淨。

美國的自來水號稱可以生喝，但我們都燒開才喝，因經常要泡茶。再說我們的胃，似乎只適合喝熱開水或涼白開。雖說讀數120左右的自來水，想必也一定符合美國飲用水標準，絕不致傷害人體健康，但既然可在家製作淨化水，我們當然就選擇後者了。

從此，我們的飲用水大都要從這隻大號Zero Water杯過濾取得，盛夏時偶爾也生喝，但大多還是倒入不銹鋼壺煮開再泡茶。仔細品嘗，這燒開的淨化水果然比燒開的自來水略含一絲微甜。雖過濾器用了不多時就得換，幾年下來費了不少銀子，但投資 健康總無悔。

去年11月下旬，西密西根初雪猛降，連下四、五天，陽台積雪竟高達近2英尺。一日清晨，就在拉開玻璃門，準備去陽台鏟雪時，一陣清新空氣撲鼻而來，那潔白晶瑩的厚厚雪毯使我忽然想到：為何不把上天賜予的白雪融化為水呢？於是伸手將緊靠玻璃門的大堆白雪鏟入鍋裡。因為雪花較蓬鬆，每次鋪滿一層還得用鏟子壓緊密，直到裝滿兩大鍋，蓋上玻璃蓋。

次日，本來是滿滿兩鍋的白雪，居然只融化成鍋裏淺淺的兩汪清水。雖雪水不多，但它清澈見底。於是我取電子測水筆插入鍋底，只見讀數赫然顯示「2」,這數字竟比「Zero Water」大杯過濾過的淨水（通常數值3－5）還小！我和妻喜出望外，原來上天賜予的雪水無須過濾，不花一錢就打敗科技處理過的淨水！

我迫不及待生喝了一大口雪水，那真是清冽微甘，幽冷攝心，味覺難忘；我又把雪水燒開浸泡綠茶，那茶水也感覺別有清香，暖心破寒，難怪古人稱譽烹雪煮茶可得「半天河水」，這白雪可是天河之水啊！

只可惜本州冬日雖多雪，但一次降下厚達兩英尺的瑩瑩白雪卻不多遇，那些僅僅幾英寸高的積雪因為離地面太近，顯然已含汙垢不值得鏟取。整個冬季，我們還是一如既往，飲用自來水過濾而成的「Zero Water」淨水；若是偶爾蒙上天恩賜突降厚厚白雪，我便欣然鏟來，煮水泡茶，細呷慢啜，盡享雪水之味，自得冬季之樂也。