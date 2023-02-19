去年十二月底，我身負母校北一女樂儀旗隊，來參加玫瑰花車遊行 聯絡人的重任，在大隊人馬訪南加州期中全程陪伴，但我家離他們住的聖蓋博市約四十五分鐘車程，每天起早貪黑的行程叫我不勝負荷，幸好閨密安妮的家離酒店只有十分鐘車程，於是她讓我到她家借住。

學校樂儀旗隊行程滿滿，不是表演就是練習，或是參觀或是和當地高中學生交流，還有花車遊行、迪士尼表演，幸好有安妮家讓我暫住，才免長途奔波之苦。

有天晚上出了叫人不寒而慄的事，那天行程結束回旅館 後，校長照例召集老師、教練和我開會討論後才散會。離開旅館已十點半，當我把車子開進安妮家安靜的住宅區巷子時，巷裡沒任何行人或行駛車輛。不一會兒我看到一輛箱型保母車在路肩打著一閃一閃的警示燈，停在我行車方向的前面，但當我慢慢開到他旁邊時，那部車卻緩緩把車子斜開，擋住我去路。

一個男人由車廂右邊下車，他下車後慢慢走過我的車頭，然後繞到駕駛座旁邊，我正在奇怪他為什麼那麼仔細看我的車內時，我也看清他是一個年輕的老墨，一身黑衣，戴了一頂棒球帽。我心裡奇怪著，晚上戴著帽子做什麼？這時這名老墨向我車窗愈走越近，並做勢要我打開車窗。我突然警惕，三更半夜有什麼事值得要我開車窗？想到這，我馬上加油門快速繞過那部箱型保母車，然後往前急駛，過三個停車號誌才敢往後視鏡看那部車還在不在，那部車子已不在。

到安妮家後，心裡忐忑不安，回想剛才愈來愈覺得不尋常。我告訴安妮，那車在四下無人的情況下向我開近，故意攔住我的去路，下來的人先窺探我的車，探清車裡只有我一個華人婦女，隨便找藉口要我打開車窗，想趁機動手搶奪然後開車遁逃；只是他們沒有想到我夠機智，把車強行開到街左邊快速離開，叫他們措手不及。

我退休前的社會工作有多年和警察 打交道的經驗，我知道應及時打電話報案，告訴警方有這麼一個差點發生的搶劫案。但事發突然，沒看到車的牌照號碼，也不知車型，我只知道那個年輕人的長相，那部車也離開現場了。若報警沒任何線索，警方不會派警察前往現場，只好作罷。

先生走後，兒子們不放心我，替我在家到處安裝警鈴，叫我外出時過馬路要小心，不要走到小社區外的街上；以前我喜歡走路到社區外的郵局寄信，或走去銀行，疫情和仇恨亞裔事件後，這些事情兒子都不准我做了。他們還一再提升我的危機意識，這次一念之差的想法救了我，總算沒辜負兒子們的關心。