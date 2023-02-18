期盼已久的春節已經落幕，這個中華民族的傳統節日，在異國他鄉好像有些水土不服，味道有些清淡。網路上的恭賀雖然越來越盛行，但卻隔斷了相見歡的直流電，讓人覺得牆內冷清牆外鬧。孩子們在外地上班回不來，家裡只剩老夫妻倆，既當演員，又是觀眾。這場春節大戲，在家裡無論如何也唱不熱鬧。

回想起在國內時，每到春節，人們像遷徙的秋雁一樣，全都向家飛，無論是坐車還是步行，大家跋涉千里，只為趕上那頓獨特的年夜飯。遷徙的人流掀起春運大潮，一波又一波地淹沒所有媒介，它使我想起每年數百萬人定期湧向麥加的朝覲，也讓我理解了為何藏民一步一拜、三步一叩，用自己的身體丈量數千里朝聖之路的虔誠。是啊！春節過的原來是信仰。

八十年代末來美國留學，從物質匱乏穿越到物質豐富的世界，更令人驚喜的是物價還非常低，雞塊才二毛九分一磅，我再也不必等過年時才能成為肉食者了。遺憾的是，天天像在過年的生活，並沒有帶來在家過年時的那種幸福。好在到春節，周圍的中國同學們相互做東，大家亮出各自的烹飪絕活，總算找回些久違的年味。原來，春節過得還有鄉情。

畢業後換到別的城市工作，工作的競爭、生活的壓力、環境的陌生、華人 的減少，使春節歡聚的熱情隨之而流逝。為了讓孩子們享受到中國新年的歡樂，春節時還是精心準備好年夜飯，讓家人盡情享受。孩子長大出去工作後，家中的年夜飯便只剩老夫老妻了，雖然年夜飯質高量足，但佳餚散發出的是熱氣而不是熱情。原來，春節過得還有親情。

六年前搬回大華府 地區後，驚喜地發現春節氣氛濃厚許多，不少當選為地方議員或公職人員的華人，熱火朝天地推動把中國春節作為法定假日；各行各業的華人通過多個社團，舉辦著看不過來的春節聯歡晚會。大家雖然沒有血緣關係，但在對待春節的態度上勝似一家人，我也興致勃勃地成為這樣的志願者，忙得不亦樂乎。原來，春節過得還有文化。

雖然過年的形式隨著時間和地點的不同而變化，但它的傳統和凝聚力卻在忠實地傳承著。儘管在異國他鄉過年缺的不是年貨而是年味，但世界上任何一個地方，只要有華人，春節的種子就會生根發芽。

黃色的汗水是最好的肥料，可讓春節的幼苗成長壯大，開出更加豔麗的花朵，結出年味更濃的果實。看來，春節過得還有希望。