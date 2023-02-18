一夜之間，我成了新聞人物，卻是悲哀的新聞人物。

除夕夜，發生在有「小台北」之稱的洛杉磯華人 社區蒙特利公園市(Monterey Park)舞星舞廳，造成十一人死亡、九人受傷的槍擊案，我也在現場，但因我在案發前七分鐘離開現場而逃過一劫。之後我把我提早離開的事在微信上和Line上告訴了幾位朋友，沒想到很快的一傳十，十傳百，更傳遍了許多個群。

收到朋友們的關心與祝福，自是不在話下，但令我意外的是，不知為什麼記者也知道了我的事情，而且不是一位，是許多位記者；不只是本地的記者，還有美東華府和紐約的；不僅是華人記者，還有主流媒體；不僅是平面媒體，也有電子媒體的記者。

我更不解他們是如何知道我的手機 號碼和Email信箱的，一時電腦裡塞滿了信件，手機也是響個不停。我戴著深度老花眼鏡看電腦，眼花撩亂；雖然戴了助聽器，聽電話仍是我感到最吃力的一件事情。

媒體都知道我那天在現場，只是早幾分鐘離開了，又都認為我是舞星的常客，要問我事發前現場的狀況，和我個人那天在舞星的行動。又知道我與部分遇難者熟識，要問我與他們的關係和對他們的所知。

我本不願再提起這件傷心的事情，起初我都以年紀大，聽力視力不佳婉拒了，後來因為實在是太多，有些記者表現了很大的誠意，尤其是還有從美東專程飛來洛杉磯採訪的，想到如果他們沒有把工作做好，回去如何交差？於是我先答應了一個；沒想到答應了一個以後，第二個、第三個接踵而來。凡事開頭難，答應了第一個，以後的就不得不答應了。

接下來幾天，新聞上、視頻裡不斷地有我的名字和照片出現，還成了報紙的頭條人物；朋友們怕我自己看不見，又排山倒海般的轉發給我。能成為新聞人物，是某些人夢寐以求的，人人都認為成為新聞人物是一件風光的事情，一些影歌星不是極力要為自己製造新聞嗎？

只是我這次成為新聞人物，卻是因為一件悲慘的事情所造成，尤其是死傷者中有許多我熟識的人，更有幾人與我同屬一個慈善機構的會員，這個機構每周三有定期的聯誼舞會。以前每星期都會見面同歡共舞的，一些人以後永遠見不到了，另一些人則要經過時間長短不一的傷口癒合。

逝者已矣，唯有祝福他們一路好走；傷者則盼望他們的傷痛能早日癒合，無論是創口的癒合，心理上的癒合。