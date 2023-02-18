九年前女兒誕下一子，肥頭大耳，粉妝玉琢，煞是可愛，取名之鼎，小名就叫小寶。

兩歲多時，小寶就顯示出他關心別人的天性。有一次他住在我家，看到我早晨駕車去上班，他竟然蹣跚著追到門口，對著我的背影喊道：「阿公，外面車車很多，要小心開車！」小小年紀說這種話，真是奇了。

疫情期間來往少了，兩三個月女兒才會帶孩子來家裡吃餐飯。每次飯前，小寶總是張羅著擺碗碟筷匙，然後就鑽到廚房問：「阿婆，有什麼要幫忙嗎？」把阿婆煮好的菜一碗一碗端上桌。

一晃小寶九歲了，長得紅粉細白，笑起來眉毛彎彎，還有兩個小酒窩，家人給他個外號：糯米糰子。聖誕期間，我們一起去日本 旅遊，每天與小寶生活在一起，整整兩個星期，把我們老兩口感動得找不到北。

在日本很多機會搭乘地鐵 ，老人走得慢，未免拖在後面，小寶總是關心地等著我們，拐彎時不見人影，立馬就要問阿婆在哪裡？時時刻刻當心著。每次上電梯時，他總是將身子擋住電梯門，等我們都進入電梯後才讓電梯關門。一上地鐵，小寶就會直衝老弱座位，霸著座位叫道：「阿公來這裡。」自己卻從來不坐，站在一邊，踮腳拉著扶手。

那天去優衣庫買衣服，時間長了些，我就找到店堂最裡面的一個座位坐下了，小寶看在眼裡；過了幾天，又要去優衣庫退換東西，一進門，小寶就拖著我往裡面走，一邊說道：「阿公，來，來。」原來他是帶我去找座位。

那天在箱根溫泉，一人一鍋吃燒烤，小寶從榻榻米座位上爬過來，跪著幫我們烤牛肉，一邊烤一邊說：「要這樣烤，再翻過來，就可以吃了。」箱根酒店的晚餐講究，服務又到位，加上小寶的貼心服務，真如同帝王享受一般。

在日本去了幾個城市，每到一個新的酒店，小寶放下行李箱後馬上就衝到我們的房間，找到消毒清潔劑幫我們房間噴灑，然後才回到自己的房間。那天入住高野山，那裡的咖啡 壺太新潮不會用，小寶趕過來幫著阿公研究怎麼煮咖啡，試了一遍又一遍，最後激動地說：「阿公，這樣行了！」隨後將煮好的咖啡端到我面前。

每天早晨，小寶都起得很早，一看到我出來，馬上就問：「阿公要不要咖啡？」我們房間在十樓，要去樓下的大廳才能拿到咖啡，他小小的身子，端著一個大托盤，盛著阿公的咖啡、媽咪的咖啡、爹地的茶水、姊姊的果汁，搖搖晃晃的進來，一下觸動了我心中的柔軟。

離開日本那天的早上，女兒忙著收拾行李，女婿去樓下大廳處理公務，小寶一起來就問大家要什麼飲料？然後衝到樓下，先給爹地倒了杯茶，看到爹地在打電話，就輕輕地放在旁邊桌子上；再給媽咪拿了咖啡，又拿了奶精和糖包，興沖沖上樓來叫道：「媽咪，咖啡來了。」他放下咖啡後看到媽咪在忙碌，就去拆開奶精和糖包，還不忘用勺子將其攪勻。

小寶去樓下時套了一件滑雪衫，回屋後忙著弄咖啡給媽咪喝，還沒來得及脫，起身丟廢紙包時不小心衣襬拖到了紙質的咖啡杯，一杯熱咖啡全灑了。女兒大怒：「為什麼不脫外衣？每次毛毛躁躁的。」

小寶也不惱，更不爭辯，不聲不響地躲到房間裡看書去了。一小會，只聽見房間裡傳來小寶的歌聲：「傷心總是難免的，你又何苦一往情深。」把大家笑得前仰後合，眼淚都笑出來了。

年方九歲的小寶處處為人著想，如此情商，真讓老人欣慰。願小寶茁壯成長，成為一個對社會有用之材。