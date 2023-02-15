早年生活在遍布騎樓的閩南小城石鎮，騎樓裡有的房間在一人多高的牆上伸出一片幾尺寬與地面平行的三面靠牆隔板，只是儲藏東西，這種隔板大多很低，人站不直，閩南人稱半樓，也是閣樓的一種。

記得我們家的主房就有一個半樓閣樓，只是放著一些雜物，要靠一張梯子才能爬上去，那時我還小，從來沒有上去看過。

直到九○年代初期我移民 美國之前，在我所生活的漳州企業，有幾排一層的老平房是職工住房，我的一名工友一家三口就住在一間十二平方米的房間，只夠鋪夫妻倆的床，女兒只好睡在連腰都伸不直的半樓閣樓。漳州夏天很熱，不知他的女兒是怎樣入眠的？

但是閣樓在大眾的眼中還是多彩多姿的，最有印象的閣樓是出現在《金瓶梅》中的書和影視中，潘金蓮就是在閣樓上往下看，結果有了眾所周知的她和西門慶的千古奇葩的故事。

近年來由於新冠疫情 的封控，閣樓的故事更亮眼了。一些房間的頂棚上是一個個小而精緻的小閣樓，裡面有一張床、書桌和一張椅子。

因為閣樓低，所以最適合小孩子住，有一個十歲小女孩這三年來都是在閣樓生活，雖然站不直，但可以躺平在線上上課，伸手就可以打開小閣樓的天窗透氣。她自己檢測 新冠陽性，就在小閣樓裡隔離，病毒很快就飛出天窗消失了。

最近還聽到的一首非常感人的歌這樣唱：「待到我倆白了頭，左手牽右手，那時我們無憂無慮，自在又自由，我們備些詩中的歲月，把苦樂藏心頭，與你相依在花香四溢的閣樓。」那「花香四溢的閣樓」在哪裡呢？

也許還有很多小樓也被稱為閣樓。最近幾年很多人被疫情封控，只能一天到晚待在閣樓裡，閣樓裡可以養花，四季都可以聞到花香；沒有辦法到外面去走走，就和老伴一起，蝸居在這花香四溢的閣樓，看晚霞看炊煙。這樣一天過一天過小康之家的日子，能知足常樂，應該是後疫情時代的一個精采的畫面。

回味往事，也有一段閣樓的故事讓我記憶猶新。一九六九年我們一家到南靖土樓山區下鄉，因為我家住房不夠，生產隊領導動員了一戶社員騰出一間空閣樓讓我居住，這個閣樓是一間私塾的頂樓，有一個十幾平方米的廳和一個不到十平方米小房間，小廳堆放舊物，小房間裡只能放一張單人床和一張小桌子。

我住下之後，無意中在小廳的舊物中發現一本破舊的書寫本，是用非常漂亮的行書寫的小楷，據說這個閣樓原來住著一個秀才，很可能他寫的。最有印象的是其中的一首詩，可惜前面的幾句已經認不出字來了，只記住後面的幾句：「遊子未歸秋又老，月寒海角倍思鄉，樓頭夜望意茫茫，鷺江歲月白如霜。」

鷺江就是廈門，這首詩歌很可能是他在廈門寫的，人在他鄉，心在故鄉，遊子站在他鄉的閣樓的樓頭，心卻想著故鄉的一切。

現在回想這首詩歌，我還是非常欣賞這位秀才對故鄉滿滿的愛，而我們這些在海外漂泊的遊子，故鄉在我們的眼裡，還有幾多的念想？有人說：心安之處就是故鄉，但是如果故鄉不安的話，你在他鄉的這個故鄉，能夠心安嗎？