前段時間，我上網查詢如何清潔地板灰塵多的問題，無意間看到一個標題：過年大掃除自製天然清潔劑，我帶著好奇心點擊看，裡面提到橘子皮加小蘇打粉密封放冰箱七天至十天左右，就成了洗潔精，具有洗爐頭、碗碟的去汙能力。

過了幾天，我去唐人街買一盒小蘇打粉，後來姊姊買回來幾個大的橘子，我很開心終於有材料可以做天然洗潔精。

首先，我洗橘子吃完後，我在母親的八寶櫃裡拿來一個空的玻璃瓶，然後將橘子皮撕成條狀放進去，剛好占瓶子三分之一的空間，挖兩勺小蘇打粉放進瓶裡，接著倒清水到瓶口下一點再搖晃幾次，小蘇打粉與水混合均勻，我拿紙抹一抹瓶身，最後把它放進冰箱。

我帶著期待的心情過了十天半，我拿出玻璃瓶，裡面變成了橘黃色，擰開蓋子聞一聞，一陣淡淡的橘子皮的香味撲鼻而來，我將它倒進洗潔精的瓶子裡。

晚上吃過晚飯，洗碗時，我按了一點在碗裡，像水一樣的液體，用手洗一洗，沒有泡，我開水龍頭沖洗，確實就跟買回來的洗潔精一樣，洗得乾乾淨淨，去汙能力強，洗碗布洗碟子有泡，沖洗光滑亮麗，不銹鋼鍋也洗得很明亮。

接著我拿抹布接按兩下洗爐頭，洗完沖洗布，再將泡抹掉，爐頭看起來很乾淨，最後我拿洗水槽布接按兩下洗洗碗水槽，沖洗後，不銹鋼的水槽煥然一新。

第二天我清潔浴室，先打開淋浴噴頭噴灑水在瓷磚的表面，然後用柔順劑的透明杯量了兩杯醋，依次倒進噴壺，再量一杯自製的洗潔精倒進去，慢慢倒最好，因為我一倒進去沒注意泡泡立刻溢出來，還好我在洗臉池倒，之前我看過小蘇打粉與醋會起泡，我待泡慢慢消失，我擰上蓋，最後我拿噴壺噴浴缸上面的瓷磚，重點是縫隙的黑點。

一陣陣醋味瀰漫開來，但這味道比買的漂白劑好很多；約過了十五分鐘，我拿牙刷刷瓷磚縫隙的黑點，我刷了幾條縫都可以刷乾淨，我繼續刷，刷完開淋浴噴頭噴水後，我拿抹布抹乾，瓷磚白白淨淨，一片亮麗風景線。

打掃好，我吃了一個橘子，拿橘子皮又浸泡一瓶，天然清潔劑用多不傷手，還不會對環境造成不良影響，真是環保又省錢。