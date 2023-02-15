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家得寶的孩子

姚全興

我的兩個小不點孫子對建材市場家得寶很有感情，他們坐在車上一看到它的英文店名（Home Depot），會興高采烈的叫嚷，每次去那裡總是開心得手舞足蹈。要是他們不好好吃早飯，不讓他們去，他們會哭著喊著要去；同意他們去了，就乖乖的把早飯吃完，興沖沖地等待出門。兩個小屁孩，去幹什麼呢？

紐約好多地方有家得寶，每個月的第一個星期天上午都歡迎幼兒去那裡做手工製作，材料、圖紙、工具以及顏料等統統供應，還有兩位工作人員專門陪伴孩子和提供服務。這種公益活動，不惜花費人力、財力、物力，培養孩子手工製作的熱情和興趣，為孩子做一點實在的事情，為社會作一點貢獻，很不容易。

看孩子們共同參與、一起製作的情景，太有趣了，他們不吵不鬧，平時活蹦亂跳的淘氣不知到哪去了，神色那麼專注，特別是看著自己用紙板或木板做的小房子、小汽車、小動物，洋洋得意的成就感，令人忍俊不禁。這時候，協助製作的家長，覺得自己的孩子竟然那麼乖那麼聰明，平時一直以為小不點兒只會胡鬧、搗蛋，實在是錯怪了他們。

手工製作形式、過程和作品強烈地吸引孩子，他們非常喜歡參與活動，一個個或站立或席地而坐，眨巴著靈動的眼睛。他們胸前掛著棕紅色圍裙，在家長的陪同下指導下，聚精會神地一邊看圖紙、裝配材料，一會敲釘子、塗抹顏色，臉上、手上弄得五顏六色，全不在乎。此時此刻，他們的好奇心、觀察力、想像力，初步的思維能力和動手能力，大大地激發和調動出來，成了像模像樣的小工匠。

家長們呢，手把手指導孩子怎麼拿榔頭敲進釘子，不傷到手；怎麼用刷子塗勻顏色，不弄得亂七八糟，他們耐心、細心地陪著孩子把手工製作完成，然後笑呵呵地和孩子一起欣賞勞動成果，臉上洋溢著滿滿的成就感。就這樣，家長和孩子在互動中更親近了，家長更理解孩子，孩子更敬重家長。

手工製作勞動融合了遊戲成分，孩子們很感興趣，很大程度上是因為他們在有利於陶冶身心的環境和氣氛中，自得其樂。家裡許多玩具是爸爸媽媽買來的，好玩是好玩，但哪裡有自己做的玩具好玩呢？就這樣，他們在親自做玩具的體驗和實踐中，漸漸地邁出了認識世界探索世界改造世界的第一步。

家得寶持之以恆地讓各種膚色的孩子，為了同一個愛好匯聚在一起，需要愛心、熱心和服務社會的公益心在其中流動，為孩子創造從小鍛鍊的條件，有利於他們身心的發育和發展。孩子是世界的未來和希望，為他們的成長助一臂之力，是前瞻性的眼光和付出，這裡無疑也是地球村的縮影，各民族的小朋友一起活動相互交流，像小聯合國似的，在幼小的心靈中培植國際友情，也許是家得寶意外的收穫吧！

我這個當爺爺的，跟隨孫子和他們的父母去過幾次，看著小傢伙的小手捧著富於卡通形象的小飛機、小輪船和小鹿拉雪橇，眉開眼笑地回家去，心頭不由得熱乎乎的，被家得寶的義舉深深地感動，希望大大提倡和多多益善，因為這裡的小傢伙不僅是家長的孩子，也是家得寶的孩子。

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